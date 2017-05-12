15:26, 12 Mayıs 2017 Cuma

Tunus'ta Yahudilerin hac mevsimi başladı





Tunus'taki Cerbe Adası'nda yer alan Garibe Sinagogu'ndaki hac mevsimi kutlamaları başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afrika'nın en eski Yahudi ibadet yerlerinden biri kabul edilen Tunus'taki Cerbe Adası'nda yer alan Garibe Sinagogu'ndaki hac mevsimi kutlamaları, Tunuslu ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Yahudilerin katılımıyla başladı.

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