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Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonu artarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının hafta sonu ülke genelinde artması bekleniyor.

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yarın ülke genelinde yağış beklenmezken, 14 Mayıs Pazar günü ise öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak geçişleri görüleceği öngörülüyor.

Hafta sonu beklenen en yüksek hava sıcaklıkları yarın İstanbul'da 28, Ankara'da 30 ve İzmir'de ise 31, pazar günü ise İstanbul'da 25, Ankara'da 28 ve İzmir'de 32 derece olacak.



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