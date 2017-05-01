15:42, 12 Mayıs 2017 Cuma

El Salvador açıklarında büyük deprem





Orta Amerika ülkesi El Salvador açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü liman kenti Acajutla'nın 79 kilometre güneybatısındaki depremin denizin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

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