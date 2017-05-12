Fransızlar başbakan olarak Juppe'yi istiyor

Odaxa araştırma şirketinin yaptığı ankette Fransız vatandaşlarına Macron’un başbakanı olarak kimi istedikleri soruldu.
Merkez sağdan Alain Juppe yüzde 26’lık destekle öne çıkarken, onu Sosyalist Partinin önde gelen isimlerinden Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian yüzde 19 ile izledi. Ankette yüzde 18 ile merkez sağ politikacı Jean-Louis Borloo üçüncülüğü aldı.
Cumhurbaşkanı François Hollande, görevini Macron'a pazar günü devredecek. Macron pazartesi günü milletvekili genel seçimine kadar görev yapacak geçici başbakanını açıklayacak.
Milletvekili genel seçiminin ilk turu 11 Haziran'da yapılacak. İlk turda hiçbir parti salt çoğunluğu yakalayamazsa yüzde 12,5'i geçen partiler 18 Haziran'da ikinci turda yarışacak.
İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Nebi Salih köyünde "Ayrım Duvarı" ve yasa dışı işgal yapılan Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.
Fransızların, cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un başbakanı olarak en çok merkez sağdan eski Başbakan Alain Juppe’yi görmek istediği belirlendi
Orta Amerika ülkesi El Salvador açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tunus'taki Cerbe Adası'nda yer alan Garibe Sinagogu'ndaki hac mevsimi kutlamaları başladı
Darüsselam Ulusal Müzesi, Tanzanya'nın milyonlarca yıl önceye dayanan tarihini ve Batı'nın kanlı sömürgeciliğinin aşamalarını gözler önüne seriyor
İsrail parlamentosunda ilk oturumda onaylanan Yahudi Ulus Devlet Yasa tasarısı, İsrail vatandaşı Araplara uygulanan ırkçı ve ayrımcı politikaların 'yasayla' sistematik hale getirilmesi anlamını taşıyor
Yetkililer Facebook'u, salı gününe kadar kraliyet ailesiyle ilgili 130'dan fazla içeriği engellemesi aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı konusunda uyardı
Doğu Afrika'nın adıyla müsemma şehri Darüsselam'da farklı inanç ve kültürlerden milyonlarca kişi huzur içinde yaşıyor
Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz: "Şahsen ben devam eden bu seçim kavgasının sürmesini doğru bulmuyorum. Bence erken seçimler Avusturya'da dönüşümü sağlamak, devam eden seçim kavgasını sınırlamak ve istikrar için doğru yol olacaktır." dedi
Fransa'da pazar günü cumhurbaşkanı görevini resmen devralacak Macron'un ilk yurt dışı ziyaretinde Merkel ile görüşecek
İngiltere'nin Brexit Bakanı Davis, "AB yetkilileri beni kovdurmak istiyor" dedi
BMMYK, Irak'ta Musul operasyonunun başından bu yana 630 bin sivilin yerlerinden edildiğini, çok büyük risklere rağmen şehrin batı yakasını terk edenlerin sayısında düşüş olmadığını duyurdu
Brezilyalı kampanya şirketi sahibi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, Chavez'in 2012'deki seçim kampanyası için çoğu Brezilyalı şirketlerden gelen yasa dışı parayı kullandığını iddia etti
Malezya Emniyet Genel Müdürü Ebubekir, "Gözaltındaki 3 Türk vatandaşı, dün gece Türkiye'ye iade edildi" açıklamasında bulundu
Myanmar'ın Yangon kentinde Budistlerin Müslümanların yaşadığı bölgeye, Arakanlı bir Müslümanın burada saklandığı iddiasıyla baskın düzenlendi
Makedonya'nın Arnavut kökenli ilk meclis başkanı seçilen Talat Caferi, "27 Nisan, bağımsızlığından bugüne Makedonya tarihinin en kara günlerinden biriydi." dedi