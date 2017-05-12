16:29, 12 Mayıs 2017 Cuma

İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü





İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Nebi Salih köyünde "Ayrım Duvarı" ve yasa dışı işgal yapılan Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli bir genci vurarak öldürdüğü bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Nebi Salih köyünde "Ayrım Duvarı" ve yasa dışı işgal edilen Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Gerçek mermiyle göğsünden vurulan Sebe Nidal Ubeyd isimli 20'li yaşlarındaki Filistinlinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail yönetimi, Aksa İntifadası'nın ardından 2002 yılında Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayırmak için duvar inşa etmeye başlamıştı. İsrail güçleri, Filistinlilerin cuma günleri "Ayrım Duvarı" ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı düzenlediği gösterilere gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, sis bombası ve basınçlı atık suyla müdahale ediyor.

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