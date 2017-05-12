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18:26, 12 Mayıs 2017 Cuma
Asya
16:33, 12 Mayıs 2017 Cuma

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Çin'den üst düzey Burundi ziyareti
Çin'den üst düzey Burundi ziyareti

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Yuanchao Burundi'yi ziyareti ederek tarım, altyapı, enerji, sağlık ve eğitim alanlarında anlaşmalara imza attık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Li Yuanchao, Burundi'de temaslarda bulundu.

Yuanchao beraberindeki heyetle geldiği Burundi'de, Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yuanchao, Çin'in Burundi gibi gelişmekte olan ülkeleri desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Nkurunziza da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında tarım, altyapı, enerji, sağlık ve eğitim alanlarında anlaşmalara imza attıklarını bildirdi.

Yuanchao ve heyeti toplantının ardından, başkent Bujumbura'ya bağlı Gasenyi bölgesinde Çinli bir firmanın yaptığı yeni Devlet Başkanlığı Sarayı inşaatını gezerek ülkeden ayrıldı.

Ziyaretle Burundi, ilk defa üst düzey bir Çin heyetine ev sahipliği yapmış oldu.



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