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TRT Genel Müdürü Göka istifa etti
TRT Genel Müdürü Göka istifa etti

TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti.

Hürriyet  Gazetesinde yer alan habere göre TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti. Göka'nın dilekçesinde, 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' yazdığı öğrenildi. Göka'nın istifası kabul edildi. Göka'nın yerine, atama yapılıncaya kadar, TRT Kanunu gereği en kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olan Erkan Durdu vekalet edecek. 

Radyo Daire Başkanı Amber Türkmen de istifa etti.

ŞENOL GÖKA KİMDİR?

1962 yılında Denizli'de doğan Şenol Göka, Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Aynı yıl TRT’nin açtığı Yardımcı Prodüktörlük sınavını kazanarak TRT’ye giren Göka, TRT’de sırasıyla Prodüktör, Ankara Radyosu Müdürlüğü, Radyo Dairesi Başkanlığı ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2012-2014 yılları arasında geçici olarak Başbakanlık Müşavirliği yapan Göka, 25 Haziran 2014'te TRT Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Ekim 2014'te de genel müdürlük görevine getirildi.



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