17:02, 12 Mayıs 2017 Cuma

Uluslararası Öğrenci Dergisi yayınlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye’de yükseköğretim alanında yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Dünya üzerindeki coğrafi konumu, tarihsel kodlarından kaynaklı kültürel etkileşime açık sosyal dokusu, ılıman iklimi, adeta açık hava müzesi gibi tarihi ve turistik merkezleriyle Türkiye, yabancı öğrencilerin son yıllarda öğrenim görmek için en çok tercih ettiği ülkelerden birisi oldu.

Türkiye’nin bu alandaki hedefi; 2023 yılında 250 bin uluslararası öğrenciye eğitim vermek. Son yıllarda bu hedef doğrultusunda yeni politikalar ve devlet teşvikler açıklandı. Yanı sıra Türk üniversiteleri dünyanın dört bir yanında fuarlar, tanıtım toplantıları ve ikili anlaşmalarla Türkiye’ye daha çok uluslararası öğrencinin gelmesi için çalışmalar yapıyorlar.

Bu çalışmalar kapsamında Türk Üniversitelerini ve yükseköğrenimini yurtdışında anlatacak “Study in Turkey Magazine” adıyla CubeMedya tarafından hazırlanan bir dergi yayın hayatına başladı.

Bu dergi ile amaç; Türk üniversitelerini dünyaya tanıtmak, Türkiye’deki yükseköğretim çalışmalarını ve ortamını, akademik çalışmaları ve teknolojik altyapısını, sosyal ve kültürel farkındalık oluşturan eğitim ortamını dünyanın her yerinden ülkemize gelecek üniversiteli gençlere ve bu alandaki paydaşları ile buluşturmak.

“Study in Turkey Magazine” dergisi genel yayın yönetmeni Mustafa Özkan, - Bu dergi ile amacımız ülkesi dışında üniversite eğitimi planlayan gençleri Türkiye’ye davet etmek, planlamalarının arasında Türkiye seçeneğini de dahil etmek. Study in Turkey Magazine yurtdışında hem ülkemiz adına hem de üniversitelerimiz adına yol açıcı bir çalışma olacak.” dedi.

2 aylık periyotlardatamamen İngilizce olarak hazırlanan “Study in Turkey Magazine” uluslararası havaalanlarındaki hedef ülke CIP loungelarda ve uçuş kapılarında, Türkiye’ye en çok yabancı öğrenci getiren eğitim acentaları kanalıyla ilgili ülkelerde, yükseköğrenim fuarlarında, Maarif Vakfına ait Türk okulları ile Yunus Emre Enstitüsü merkezlerinde gençlerle buluşacak.