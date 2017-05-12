Bulgar köylerinde polis devriyesi olmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan İçişleri Bakanı Valentin Radev, “Her bir köyde polis devriye gezmeyecek” dedi. Bakan, İçişleri Bakanlığının personel sayısının yetersiz olduğu için bunun mümkün olmadığını belirtti.
Bilindiği gibi, Borisov’un önceki hükümeti istifa etmeden birkaç gün önce her bir köyde bir polisin devriye gezeceğine dair söz vermişti. Küçük yerleşim yerlerinde suçların önlenmesi fikri Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Birleşik Vatanseverler Koalisyonu tarafından desteklenmişti.
Bakanlığın 50 bin kişilik personeli olduğunu belirten yeni Bakan, “Daha 50 bin polis mi atayalım?!” diye retorik soru yöneltti.
Valentin Radev, “Polislerin ne kadar süre içinde olay yerinde olması gerektiği hala belirlenmedi. Bir çalışma grubu küçük yerleşim yerlerinde suçlarla mücadele edecek mobil ekiplerin nasıl bir çalışma yürütecekleri üzerinde düşünüyor. Evlerde işlenen suçlarla bu tür mobil ekiplerle mücadele edeceğiz, uluslararası uygulamalar da böyledir” dedi.
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Bulgaristan'da Borisov’un önceki hükümeti istifa etmeden birkaç gün önce her bir köyde bir polisin devriye gezeceğine dair söz konusunda İçişleri Bakanı bunun mümkün olmadığını söyledi
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