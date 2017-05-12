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Irak
18:33, 12 Mayıs 2017 Cuma

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Nuceyfi'den 'Irak İçin Birleşenler Partisi'
Nuceyfi'den 'Irak İçin Birleşenler Partisi'

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, "Irak İçin Birleşenler" adıyla yeni bir parti kurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, "Irak İçin Birleşenler" (Lil-Irak Muttehidun) adıyla yeni bir siyasi parti kurduğunu duyurdu.

Erbil'de düzenlediği basın toplantısında yeni partinin kuruluşunu açıklayan Nuceyfi, "Partimiz, ülkede istikrarı sağlamak için vizyonumuzla uyuşacak büyük siyasi gruplardan oluşacak." dedi.

Bazı siyasi grupların seçimlere birlikte katılmak için kendilerine ittifak talebinde bulunduğunu belirten Nuceyfi, "Anayasa ile bağdaşan tüm siyasi seçeneklere saygı duyulmalı. Irak'ta federal bölgeler kurmak anayasal haktır ve bunların kurulması talebi de hukuki meseledir. Irak'taki illerin idari olarak federal yapıya kavuşturulmasını talep ediyoruz." dedi.

Nuceyfi, "Hiçbir zaman Sünni federal bölgesi kurulması çağrısı yapmadık ve bunu talep de etmedik. Ancak mezhepçi nitelik taşımayan idari federalizm çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

DEAŞ SONRASI MUSUL

Iraklı Sünni lider, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması sonrasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Bu sürecin çetrefilli olacağını dile getiren Nuceyfi, "Musul'un kurtarılmasından sonrası yönetim, yeniden imar, kontrol dışı milislerin bertaraf edilmesi ve tutukluların akıbeti konusunda anlayışa ihtiyaç duyacağız. Bunlar, hükümetin çözmede aciz kaldığı konulardır." dedi.

"PKK IRAK'TAN ÇIKMALI"

PKK'nın Irak'taki varlığına da tepki gösteren Nuceyfi, şunları kaydetti:

"PKK gibi silahlı, milis ve terörist grupların müdahalesi kabul edilemez. PKK'nın Musul'da bulunmasına izin vermeyeceğiz. PKK, Irak'tan çıkmalıdır. Çünkü herkese zarar veriyorlar, istikrarsızlığa neden oluyorlar ve ülkenin içişlerine karışıyorlar."



İlgili Konular Nuceyfi ırak Irak İçin Birleşenler Partisi
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