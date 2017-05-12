18:37, 12 Mayıs 2017 Cuma

Süleyman Yeşilyurt tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Süleyman Yeşilyurt, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından tutuklandı.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Yeşilyurt, avukat kızı Berrin Yeşilyurt ile Bakırköy Adliyesine geldi.

Nöbetçi Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Yeşilyurt, 68 yaşında olduğunu, 25 yıldır yayıncılık yaptığını ifade ederek, ''Kitaplarım milliyetçi, muhafazakar çizgidedir. Katıldığım program hayatımın en büyük hatasıdır. Milliyet ve Posta gazeteleri yazdığım kitaba övgüler yaptı, tam sayfa haber yaptı. 2014 yılında Fetullah Gülen'e en sert eleştirileri ben yaptım.'' dedi.

Yeşilyurt, dört gündür televizyon programlarında alt yazıların yer aldığını, devletin polisinden, hakiminden, savcısından asla kaçmadığını savunarak, şunları söyledi:

''Kendim teslim oldum. O programa katıldığım için çok pişmanım. Ben asla Atatürk'e karşı birisi değilim. Ben 25 kişiye ekmek veriyorum. Ben yaşlıyım. Yüksek tansiyonum vardır. Hasan isimli şahısla hiçbir alakam yoktur. Ben sağlık durumumdan dolayı 10 yıldır oruç bile tutmuyorum. Yazın aşağı yukarı her gün Fetullah Gülen ile ilgili haberler yaptım. Ben yaşlı ve tansiyon hastasıyım. Eğer tutuklanırsam can güvenliğimin sağlanmasını hakimlikten talep ederim. Çünkü son zamanlarda çok fazla programlara çıktım. Bana bir süre verilmesini ve işlerimi düzene koyup tasfiye ettikten sonra gerekirse yine tutuklanmamı talep ediyorum. Ben kendim için değil, ekmek verdiğim kişiler için bunu talep ederim.''

Hakimlik, suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, delillerin tam toplanmamış ve delil karartma şüphesinin olması, öngörülen ceza miktarı, şüphelinin geçmişi ve diğer hususlar birlikte değerlendirildiğinde adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağından, Yeşilyurt'un, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.