En sevilmeyen Cumhurbaşkanı Hollande

Görevini pazar günü Emmanuel Macron'a devredecek olan François Hollande, Fransa'nın son beş cumhurbaşkanı arasında en az sevileni oldu.
Ipsos araştırma şirketinin paylaştığı verilere göre Hollande'ın göreve ilk geldiğinde yüzde 57'lerde olan kamuoyu desteği en dip noktasını geçtiğimiz yıl haziran ayında Fransa'daki çalışma yasası protestoları sırasında yaklaşık yüzde 16 ile gördü.
Kamuoyu desteğinde görev süresi içerisindeki yıllara göre değerlendirme yapıldığında, Hollande hiçbir yıl, popülerlikte ondan sonra en az sevilen cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy'yi (2007-2012) bile geçemedi.
Kıyaslama, Hollande ve Sarkozy ile diğer cumhurbaşkanları V. Giscard d'Estaing (1974-1979), François Mitterand (1981-1986) ve Jacques Chirac'ın (1995-2000) görevdeki ilk beş yılları baz alınarak yapıldı.
Hollande, cumhurbaşkanlığı aday adaylarının belirlenme sürecinde popülaritesi yüzde 20 civarında olması dolayısıyla ikinci dönem cumhurbaşkanlığı yarışına katılmamıştı.
François Hollande, cumhurbaşkanlığını pazar günü Macron'a devredecek.
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Görevini pazar günü Emmanuel Macron'a devredecek olan François Hollande, Fransa'nın son beş cumhurbaşkanı arasında en az sevileni oldu
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