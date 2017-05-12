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Darbeci pilotlara 'Polisleri vurun' emri telsiz kayıtlarında
Darbeci pilotlara 'Polisleri vurun' emri telsiz kayıtlarında

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine katılan pilotların, "Polisleri vurun" talimatları telsiz konuşmalarına yansıdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine katılan pilotların, "Polisleri vurun" talimatları telsiz konuşmalarına yansıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin iddianame ekinde darbeye katılan pilotların telsiz konuşmalarına da yer verildi.

Buna göre, o gece yarbay rütbesindeki İlkay Ateş ve Özcan Karacan ile binbaşı rütbesindeki Rafet Kalaycı ve Sadullah Abra arasındaki telsiz konuşmalarında, polislerin vurulması talimatı verilmesi dikkati çekti.

Darbecilerin "Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız", "Polisleri vurun" sözleri ile "mavi lambalı" araçların ambulans olduğunun belirtilmesi sonrası "Atış yapın bir tane" talimatları telsiz konuşmalarına yansıdı.

TELSİZ KONUŞMALARINDAN

Darbeci subaylar arasında 15 Temmuz 2016 gecesi saat 23.35'te gerçekleşen telsiz konuşmalarında kaydedilen ifadeler şöyle:

"- Yarbay Ateş: Rafet, Nero, (….) geliyor mu sesim?

- Binbaşı Kalaycı: Nero dinliyorum, devam.

- Yarbay Ateş: İçeride bizim bir tane S70 var, bir de yukarıda sen olacaksın, başka trafiği Genelkurmay'a yaklaştırmayacaksın.

- Binbaşı Kalaycı: Bir S70 ile biz varız, tamam, anladım.

- Yarbay Ateş: S 70 yerde, yerde.

- Binbaşı Kalaycı: Yerde, anlaşıldı.

- Binbaşı Abra: Neron Sado.

- Yarbay Ateş: Sado, devam.

- Binbaşı Abra: Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz.

- Yarbay Ateş: Anlaşıldı abi, biz de şeye devam ediyoruz, şu anda Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinlik'e devam ediyoruz.

- Yarbay Ateş: Rafetle görüş, MİT ile şeyi koordine et abi, MİT ile Genelkurmay'ı kontrol et, MİT'e...

- Yarbay Karacan: Spor okuluna yaklaşan… Genelkurmay'ın üzerinde... 1200 fitte…

- Binbaşı Abra: Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.

- Binbaşı Kalaycı: Anlaşılmadı.

- Yarbay Karacan: Dostum Sado çabuk ol, spor okulundaki ee...

- Binbaşı Kalaycı: Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam.

- Yarbay Karacan: Vurun onları, o zaman ee şeyse vurun, dostum vurun, polis aracıysa vurun.

- Binbaşı Abra: Gost gost, 'O mavi araçları vurun' diyo Neron.

- Binbaşı Kalaycı: Ya burada hepsi mavi araç, bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada.

- Yarbay Karacan: Ateş edin.

- Binbaşı Kalaycı: Hepsi ambulans, hepsi ambulans.

- Binbaşı Abra: Neron, Sado hepsi ambulansmış.

- Yarbay Karacan: Atış yapın bi tane.

- Binbaşı Kalaycı: Polis arabalarını vuruyorum, doğru mu?

- Binbaşı Abra: Polisleri vur, polisleri evet."

"VURUN DİRENENİ"

Telsiz kayıtlarında 15 Temmuz gecesi saat 23.46'daki konuşmalarda darbecilere direnenlerin vurulması talimatı da verildi.

Kayıtlara yansıyan konuşmalar ise şöyle:

"- Yarbay Ateş: O şey yapar, sen şeye, Meclis'e devam et abi, Meclis'in yollarını açın.

- Binbaşı Ali Ercan: Gelen bi araç var.

- Yarbay Karacan: Vurun, vurun direneni.

- Binbaşı Ercan: Komutanım burada 4 tane araç var, ne yapalım?

- Yarbay Ateş : Vurun abicim vurun, Özel Kuvvetler'e gelen 4 tane polis aracıysa vurun.

- Binbaşı Ercan : Polis aracı değil, önlerine ateş ettik, duruyorlar şu anda."

MİT'E YÖNELİK SALDIRI

Kayıtlarda, MİT'in ateş altına alındığı anlarda yapılan telsiz konuşmaları da yer aldı.

Buna göre, Binbaşı Kalaycı ve Yüzbaşı Taha Fatih Çelik'in, MİT'in ateş altına alındığını kuledeki ekiplere bildirdiği konuşmalar şöyle:

"- Yüzbaşı Çelik: Bu frekansta beni duyan var mı?

- Binbaşı Kalaycı: Frekansta duyuyoruz, frekansta duyuyoruz.

- Yüzbaşı Çelik : Şu anda MİT ateş altına alındı, Kobra helikopteri orada hazır (…) için bekliyorlar.

- Binbaşı Kalaycı: Mutabık, şu an MİT'in üzerindeyiz, nizamiyesi ateş altına alındı, MİT'in üzerinde bekliyoruz, tek Kobra, MİT'in üzerinde bekliyoruz, tek Kobra MİT'in üzerinde, müsait.

- Yarbay Ateş: Dostum bizimle konuşuyorsun, biz başka trafikleri çağırdık.

- Binbaşı Kalaycı: Arkadaşlar MİT'in üzerinde bekliyoruz, tek kuvvet ateş yaptık, bekliyoruz.

- Yarbay Ateş: Tamam abi bekle, diğer trafiklerle temas kurmaya çalışıyoruz bekle.

- Yüzbaşı Zafer Dolu: Cougar 1, Cougar 2 duyuyor musunuz?

- Binbaşı Kalaycı: Anlaşıldı."



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