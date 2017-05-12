18:51, 12 Mayıs 2017 Cuma

Sırpların yıktığı cami 25 yıl sonra ibadete açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in Foça kentinde bununan ve 1992'de Sırplar tarafından yıkılan Foça Hünkar Camisi, TİKA koordinatörlüğünde restorasyonu yapılarak yeniden ibadete sunuldu.

Başbakan Yardımıcısı Veysi Kaynak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti’nin bu bölgeye 500 yıl adaletle ve başka hiçbir milletin dinine, inancına, kültürüne müdahale etmeden hükmettiğini söyledi.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar'da hüküm sürdüğü 500 yıl boyunca Foça’ya da büyük önem verdiğini kaydeden Kaynak, "Osmanlı, Balkanlar'da okullar, camiler, medreseler, farklı dinlere ait ibadet yerleri ve çarşılar inşa etti. Bu açılışı yapılacak Foça Hünkar Camisi de 2. Beyazıt tarafından yaptırılan ve sonra Bosna’ya gaddar ve zalimce saldıranlar tarafından tahrif edilmiş bir camidir." diye konuştu.

Kaynak, bugün dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde en çok Aliya İzzetbegoviç gibi liderlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, İzzetbegoviç’in sadece Boşnakların değil Türk halkının da kahramanı olduğunu anlattı.

Kaynak, savaş döneminin geride kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bosna’da barış hakim oldu, huzur hakim oldu. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna’daki barışın, huzurun sürmesi için her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Gerek TİKA ile gerekse Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla bölgedeki bütün eserleri yeniden imar ediyoruz. Şu anda Bosna’da TİKA tarafından 44 yeni proje yürütüyoruz. Eğitim projeleri, sağlık projeleri, kültürel iş birliği ve bunun gibi restorasyonlar olmak üzere gerçekten önemli işler yapmaya gayret ediyoruz."

"HÜNKAR CAMİSİ, BOŞNAKLAR SAYESİNDE KÜLLERİNDEN DOĞDU"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç savaş yıllarında temellerine kadar yıkılan caminin yeniden inşa edilmesinden, dinin ışığına, kültüre ve etrafında yaşayan insanların kaderine şahitlik etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Caminin inşasında fedakar Türk kardeşlerimizin büyük katkısı var." diyen İzetbegoviç, "Ufak ama gururlu bir milletin köklerini kurutmaya çalışan caniler tarafından yıkılan Hünkar Camisi, Boşnaklar sayesinde küllerinden doğdu." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ise Foça’nın en güzel camilerinden biri olan Hünkar Camisi’nin onarılıp yeniden açılmasının, tüm bölge Müslümanlarını mutlu ettiğini, yüzlerine gülümsemeyi geri getirdiğini söyledi.