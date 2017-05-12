19:26, 12 Mayıs 2017 Cuma

İngiliz sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı





İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS’ten yapılan açıklamada, başkent Londra’nın da arasında bulunduğu Blackburn, Nottingham, Cumbria ve Hertfordshire bölgelerinde siber saldırı sebebiyle veri tabanına erişimin sağlanamadığı ifade edildi. Ülkenin bazı bölgelerinde lokal sağlık merkezlerinde, kliniklerde ve hastanelerde telefon ve bilgisayar sistemleri kapatılarak hastaların veri tabanının sızdırılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı bildirilen açıklamada siber saldırı yapanların sağlık sisteminin veri tabanını şifreleyerek, kullanıcılardan ödeme yapması için ücret talep eden bir sistem kullandığı kaydedildi. NHS’e bağlı 16 kurumun siber saldırıdan etkilendiği, siber saldırıyı gerçekleştirenlerin kullanıcılardan veri tabanına erişim için 300 dolar karşılığında dijital para birimi Bitcoin talep ettiği belirtildi. NHS’in bilgi işlem uzmanlarının sorunun çözülmesi için hali hazırda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

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