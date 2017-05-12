Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:13, 12 Mayıs 2017 Cuma
Avrupa
19:26, 12 Mayıs 2017 Cuma

  • Paylaş
İngiliz sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı
İngiliz sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı

İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS’ten yapılan açıklamada, başkent Londra’nın da arasında bulunduğu Blackburn, Nottingham, Cumbria ve Hertfordshire bölgelerinde siber saldırı sebebiyle veri tabanına erişimin sağlanamadığı ifade edildi.

Ülkenin bazı bölgelerinde lokal sağlık merkezlerinde, kliniklerde ve hastanelerde telefon ve bilgisayar sistemleri kapatılarak hastaların veri tabanının sızdırılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı bildirilen açıklamada siber saldırı yapanların sağlık sisteminin veri tabanını şifreleyerek, kullanıcılardan ödeme yapması için ücret talep eden bir sistem kullandığı kaydedildi.

NHS’e bağlı 16 kurumun siber saldırıdan etkilendiği, siber saldırıyı gerçekleştirenlerin kullanıcılardan veri tabanına erişim için 300 dolar karşılığında dijital para birimi Bitcoin talep ettiği belirtildi.

NHS’in bilgi işlem uzmanlarının sorunun çözülmesi için hali hazırda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.



İlgili Konular İngiltere siber saldırı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Bosna Savaşı'nın 7 kurbanı yıllar sonra defnedildi FOTO
Bosna Savaşı'nın 7 kurbanı yıllar sonra defnedildi | FOTO

Bosna Hersek'in Bratunac şehrinde 1992-1995'te yaşanan Bosna Savaşı'nda katledilen ve bedenlerine yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan Boşnak kurbanlar için cenaze töreni düzenlendi
Trump'tan görevden aldığı eski FBI Başkanı'na tehdit
Trump'tan görevden aldığı eski FBI Başkanı'na tehdit

ABD Başkanı Trump, görevden aldığı eski FBI Direktörü Comey'i üstü kapalı tehdit etti
İsrail Mescid-i Aksa muhafızlarının iradelerini kırmaya çalışıyor'
'İsrail Mescid-i Aksa muhafızlarının iradelerini kırmaya çalışıyor'

Yahudi işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sırasında gözaltına alınan Filistinli İlyan, "İsrail, bu tür baskılarla Mescid-i Aksa'yı korumakla yükümlü muhafızların iradelerini kırmaya çalışıyor" dedi
İngiliz sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı
İngiliz sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı

İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı düzenlendi
Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliyeler sürüyor
Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliyeler sürüyor

Suriye'de başkent Şam'da Beşşar Esed rejiminin askeri kuşatmasındaki Berze mahallesinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve muhalifleri tahliye eden ikinci konvoy İdlib'e doğru yola çıktı
Sırpların yıktığı cami 25 yıl sonra ibadete açıldı
Sırpların yıktığı cami 25 yıl sonra ibadete açıldı

Bosna Hersek'in Foça kentinde bununan ve 1992'de Sırplar tarafından yıkılan Foça Hünkar Camisi, TİKA tarafından yeniden inşa edildi
En sevilmeyen Cumhurbaşkanı Hollande
En sevilmeyen Cumhurbaşkanı Hollande

Görevini pazar günü Emmanuel Macron'a devredecek olan François Hollande, Fransa'nın son beş cumhurbaşkanı arasında en az sevileni oldu
Nuceyfi'den 'Irak İçin Birleşenler Partisi'
Nuceyfi'den 'Irak İçin Birleşenler Partisi'

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, "Irak İçin Birleşenler" adıyla yeni bir parti kurdu
ABD sığır etine Çin'den izin
ABD sığır etine Çin'den izin

Çin, ABD'nin sığır eti ve diğer önemli ürünlerinin Çin'de tekrar satılmasına izin verdi
Bulgar köylerinde polis devriyesi olmayacak
Bulgar köylerinde polis devriyesi olmayacak

Bulgaristan'da Borisov’un önceki hükümeti istifa etmeden birkaç gün önce her bir köyde bir polisin devriye gezeceğine dair söz konusunda İçişleri Bakanı bunun mümkün olmadığını söyledi
Çin'den üst düzey Burundi ziyareti
Çin'den üst düzey Burundi ziyareti

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Yuanchao Burundi'yi ziyareti ederek tarım, altyapı, enerji, sağlık ve eğitim alanlarında anlaşmalara imza attık
İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Nebi Salih köyünde "Ayrım Duvarı" ve yasa dışı işgal yapılan Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.
Fransızlar başbakan olarak Juppe'yi istiyor
Fransızlar başbakan olarak Juppe'yi istiyor

Fransızların, cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un başbakanı olarak en çok merkez sağdan eski Başbakan Alain Juppe’yi görmek istediği belirlendi
El Salvador açıklarında büyük deprem
El Salvador açıklarında büyük deprem

Orta Amerika ülkesi El Salvador açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tunus'ta Yahudilerin hac mevsimi başladı
Tunus'ta Yahudilerin hac mevsimi başladı

Tunus'taki Cerbe Adası'nda yer alan Garibe Sinagogu'ndaki hac mevsimi kutlamaları başladı
İnsanlığın ve sömürgeciliğin tarihi Darüsselam Müzesi'nde FOTO
İnsanlığın ve sömürgeciliğin tarihi Darüsselam Müzesi'nde | FOTO

Darüsselam Ulusal Müzesi, Tanzanya'nın milyonlarca yıl önceye dayanan tarihini ve Batı'nın kanlı sömürgeciliğinin aşamalarını gözler önüne seriyor

Haberler

"Siber saldırılarda CIA parmağı" iddiası
quot Siber saldırılarda CIA parmağı quot iddiası

Fransa'dan Rusya'ya siber saldırı uyarısı
Fransa'dan Rusya'ya siber saldırı uyarısı

İngiltere'den siber savunma uyarısı
İngiltere'den siber savunma uyarısı

Siber saldırılardan korunmanın 8 yolu
Siber saldırılardan korunmanın 8 yolu

Kremlin'den siber saldırı açıklaması
Kremlin'den siber saldırı açıklaması

NATO‘ya siber saldırılarda artış var
NATO ya siber saldırılarda artış var

Siber saldırılarda rol alan Rusların kimlikleri belirlendi
Siber saldırılarda rol alan Rusların kimlikleri belirlendi

Yeni siber saldırı yöntemi, zehirli fotoğraf
Yeni siber saldırı yöntemi zehirli fotoğraf






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 