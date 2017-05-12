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'İsrail Mescid-i Aksa muhafızlarının iradelerini kırmaya çalışıyor'
'İsrail Mescid-i Aksa muhafızlarının iradelerini kırmaya çalışıyor'

Yahudi işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sırasında gözaltına alınan Filistinli İlyan, "İsrail, bu tür baskılarla Mescid-i Aksa'yı korumakla yükümlü muhafızların iradelerini kırmaya çalışıyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sırasında İsrail güçleri tarafından gözaltına alınarak 11 ay hapis yatan Filistinli genç Fadi İlyan, Aksa'daki muhafızlık görevine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi kontrolünde Mescid-i Aksa'ya baskını sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan İlyan (31), 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 7 Mayıs'ta serbest bırakıldı.

İlyan yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa muhafızlarına yönelik sonu gelmeyen ihlallerini kınadı.

Gözaltına alındığı 28 Haziran 2016'da yaşananları anlatan İlyan, normalde ramazan ayının son 10 gününde Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin sayısının çok olması nedeniyle Yahudi yerleşimcilerin baskına kalkışmadığını, ancak o gün bir anda provokatif bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

"POLİSLER ACIMASIZCA SALDIRIYORDU"

Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde Aksa'nın avlusuna girmesi üzerine gerginlik çıktığını dile getiren İlyan, şöyle devam etti:

"Aksa'da namaz kılan Müslümanların tekbir getirerek tepki göstermesiyle İsrail polisi müdahale etti. Ben de polislerin elindeki yaşlı bir adamı kurtarma girişiminde bulunurken darp edilmem üzerine kendimi savundum ve daha sonra gözaltına alındım. İsrail polisi, o gün ibadet etmek için Kudüs'e gelen bazı İngiliz Müslümanların da aralarında olduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı. Polisler, basında paylaşılan görüntülerde de görüldüğü gibi acımasızca saldırıyorlardı."

Gözaltına alındıktan sonra hızla yargılama aşamasına geçildiğine ve aynı gün hapis cezasına çarptırıldığına işaret eden İlyan, "Yargılandığım suçlamaya karşılık normalde 6 aya varan hapis cezası öngörülürken beni 11 ay hapse mahkum ettiler. Çünkü amaçları, Mescid-i Aksa'nın diğer muhafızlarına da caydırıcı bir mesaj vermekti." dedi.

İlyan, "İsrail, bu tür baskılarla Mescid-i Aksa'yı korumakla yükümlü muhafızların Yahudi yerleşimcilerin ihlallerini engelleme ve görevlerini hakkıyla yerine getirmeye yönelik iradelerini kırmaya çalışıyor." diye konuştu.



İlgili Konular İsrail Mescid-i Aksa Kudüs
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