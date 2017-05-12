Trump'tan görevden aldığı eski FBI Başkanı'na tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan, hafta içinde görevden aldığı eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'e yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Comey ile görüşmelerinin "kayıt altına alınmış" olabileceğini ima eden Trump, "James Comey, görüşmelerimizi basına sızdırmadan önce bu görüşmelerin kaydının olmaması için dua etsin!" ifadesini kullandı. Trump'ın bu açıklamaları, Comey'i, "aralarındaki görüşmeleri basına sızdırmaması" konusunda üstü kapalı olarak tehdit ettiği şeklinde yorumlandı.
Trump, salı günü görevine son verdiği Comey ile ilgili olarak basına yaptığı ilk değerlendirmede, "İşini iyi yapmıyordu; bu kadar basit." demiş, daha sonra Twitter hesabından, "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana (bu kararımdan dolayı) teşekkür edecek." açıklamasını yapmıştı.
Öte yandan Trump, yine Twitter'daki açıklamalarında, yönetimi "tutarsızlıkla" suçlayan ve ciddi şekilde eleştiren ana akım Amerikan medyasını hedef aldı. Trump, "Belki de yapılacak en iyi şey bundan sonraki tüm (Beyaz Saray) basın brifinglerini iptal etmek ve 'tutarlılık' adına tüm sorulara yazılı cevap vermek mi olacak? Aktif bir başkan olarak birçok şeyle uğraşıyorum ve sözcülerimin podyumda mükemmel bir tutarlılık göstermesi mümkün değil!" değerlendirmesinde bulundu.
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