Şanlıurfa'da FETÖ'nün 15 'mahrem imam'ı tutuklandı

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'nin sözde "mahrem imam"larına yönelik operasyonda 15 kişinin tutuklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin "mahrem imam"larına yönelik kent genelinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 21'inin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 6'sına ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 23 zanlının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'nin sözde "mahrem imam"larına yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı
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