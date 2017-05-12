Şanlıurfa'da FETÖ'nün 15 'mahrem imam'ı tutuklandı

Başbakan Yıldırım'dan İngiltere'de çağrı

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, turizm açısından herhangi bir Batı ülkesi kadar güvenlidir. Çünkü terör küresel bir olaydır hiçbir ülke 'Bizde terör olmaz' diye bir şey söyleyemez.Onun için terörle mücadelede küresel iş birliği önem kazanmaktadır. Yatırırsanız kazanırsınız. Hepinizi Türkiye'ye her alanda yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi