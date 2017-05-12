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21:12, 12 Mayıs 2017 Cuma

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmelerde bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gitti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmelerde bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, özel uçak "CAN" ile TSİ 19.40'ta Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na inişinde Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile öteki yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çin Halk Cumhuriyeti'ne geldi.

ERDOĞAN, ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılacak ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

14 Mayıs'ta Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'nun Üst Düzeyli Diyalog Toplantısı'nda, 15 Mayıs'ta ise Yuvarlak Masa Liderler Toplantısı'nda hitapta bulunacak Erdoğan, foruma katılacak devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek.

"Kuşak ve Yol: Ortak Refah İçin İşbirliği" temasıyla düzenlenecek forumda altyapı, ulaştırma, ekonomik iş birliği, ticaret, sanayi yatırımları, enerji ve enerji kaynakları, finansal destek, halklar arası temaslar, çevrenin korunması, denizcilikte iş birliği konularının ele alınması öngörülüyor.

Foruma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Bankası Başkanı Kim Yong Jim ve Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde'ın yanı sıra 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla 250'yi aşkın bakanın iştirak etmesi bekleniyor.



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