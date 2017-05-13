00:47, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

4. İslami Dayanışma Oyunları başladı | FOTO





4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İİT üyesi ülkelerin Spor Bakanları ve üst düzey yetkilileri onur konuğu olarak katıldı. Törende Türkiye'yi, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç temsil etti. Koreografiyle başlayan törende, Azerbaycan Milli Marşı okundu ve ülke bayrağı havai fişekler eşliğinde göndere çekildi. 68 bin kişinin izlediği törende, oyunlarda yarışacak sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla Olimpiyat Stadı'na girdi. Seyircilerin, geçit sırasında Türk sporcuları ayakta alkışlaması dikkati çekti. Geçit töreninde Türk bayrağını, milli karateci Alparslan Yamanoğlu taşıdı. Geçit töreninin ardından, Azerbaycan'ın geleneksel vurmalı çalgılarından nağara eşliğinde sanatçılar gösteri düzenledi. İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) bayrağı, Azerbaycan'ın 10 ünlü sporcusu tarafından stada getirilerek göndere çekildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve 4. İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mihriban Aliyeva, yaptığı konuşmanın ardından seyircileri selamladı. Daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın başladığını ilan etti. Azerbaycanlı ses sanatçısı Alim Kasımov'un sahaya kurulan minareden ezan okumasıyla devam eden açılış töreninde, Sarı Gelin türküsü eşliğinde gerçekleştirilen, İslam ve Türk kültürü unsurlarını barındıran gösteri, seyircilerin beğenisini topladı. Atlarla yapılan gösteri, deve kervanının geçidi ve ünlü Müslüman düşünürlere atıfta bulunan sahneler, ilgiyle izlendi. Tören, seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde konfeti ve havai fişek gösterisiyle sona erdi. 5. İslami Dayanışma Oyunları, 2021'de İstanbul'da düzenlenecek.

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