Güncelleme: 01:10, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırım Tatar sürgününün 73. yılı dolayısıyla düzenlenecek açık hava toplantısı sebebiyle başkentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kırım Tatar sürgününün 73. yılı" dolayısıyla Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin 13.30-16.30 saatlerinde Ankara Hipodrom (AKM) yanından Anadolu Meydanı'na yürüyüş düzenleyeceği, bu nedenle bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumartesi günü saat 11.00'den itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı alt geçit girişinden Anadolu Meydanı'na kadar, Ulaştırma Kavşağı Anadolu Meydanı istikametine dönüş varyantları, Celal Bayar Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi’ne giriş varyantları, Beşevler kavşağı Dögol Caddesi girişi, Anıt Caddesi ile Anadolu Meydanı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ankaray Maltepe Durağı arası ve Anadolu Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak."