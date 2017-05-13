Karadeniz'de Rus jetinden ABD uçağına engelleme

ABD Donanmasının Avrupa Sözcü Yüzbaşı Pamela Kunze, salı günü Karadeniz üzerinde bir SU-27 Rus jetinin, Rusya sınırına yaklaşan bir P-8A PoseidonAmerikan askeri uçağına engelleme yaptığını bildirdi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Yüzbaşı Kunze, iki uçağın birbirine 6 metre kadar yaklaştığını ancak söz konusu engellemenin "güvenli ve profesyonelce" olduğunu kaydetti.
Kunze, "Yakınlaşma P-8A'nın görev komutanı tarafından güvenli olarak nitelendirildi. Mesafe, bir engellemenin güvenli olup olmadığını tanımlamadaki faktörlerden sadece biridir." değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Kunze, Rus uçağını SU-27 olarak ifade ederken, konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın SU-30 olduğunu belirtti.
Amerikalı sözcü, söz konusu uçuşun uluslararası sularda rutin bir görev olduğuna dikkati çekerken, Rus Savunma Bakanlığı Amerikan uçağının Rusya sınırına yaklaşmakta olduğunu ve bunun üzerine engellendiğini vurguladı.
ABD’nin Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Rus jetlerinin NATO uçaklarını Karadeniz’de 10 Şubat günü dört defa taciz ettiğini açıklamıştı. Benzer şekilde son aylarda Baltık Denizi'nde de Amerikan ve Rus uçakları arasında zaman zaman yaklaşma ve engellemelerin olduğu ve bunların bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtiliyor.
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ABD Donanmasının Avrupa Sözcü Yüzbaşı Kunze, salı günü Karadeniz üzerinde bir Rus jetinin, Rusya sınırına yaklaşan bir Amerikan askeri uçağına engelleme yaptığını açıkladı
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