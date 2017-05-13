Güncelleme: 03:26, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Kocaeli'de tarihi çınarlar kitap açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen bu yıl 9'uncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, ağaçlara asılan 5 bin kitap vatandaşlar tarafından toplandı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 14 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak fuar öncesi vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolunda bulunan asırlık çınar ağaçlarına Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar astı.

Ağaçların çevresinde bekleyen öğrenciler ve işe giden vatandaşlar, ağaçlardaki 5 bin kitabı birkaç dakikada topladı.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitabın medeniyetlerin anası olduğunu belirterek, kitabın insanlık, huzur, barış, kardeşlik anlamı taşıdığını ifade etti.

Kitapların anasının Kur'an-ı Kerim olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, insanlık tarihi boyunca milyarlarca kitabın medeniyetleri aydınlattığını kaydetti.

Karaosmanoğlu, kitap fuarına ilginin yoğun olmasından mutlu olduklarını dile getirerek, "İnsanların kitaba ilgisi her geçen gün artıyor. Bu beni mutlu ediyor. Kitapsız bir medeniyet düşünemiyorum. Kitapsız bir hayat düşünmek mümkün değil. Kitap aydınlık, ışık demek. Onun için 9. kez açacağımız kitap fuarımızın Kocaelimize ışık ve bilgi vereceğine ve pek çok insanın mutluluğuna vesile olacağına gönülden inanıyorum. Dikkat çekmek için yürüyüş yolunda 'Ağaçlar kitap açtı.' diyoruz. Kitaba ilgisi olanlar geliyor, kitap alıyorlar. Hatırası oluyor. Hem de kitap fuarımıza dikkat çekiyoruz." şeklinde konuştu.

"KİTAP FUARIMIZ, HER TÜRLÜ GÖRÜŞE VE DÜŞÜNCEYE AÇIK"

Vatandaşları fuara davet eden Karaosmanoğlu, kitap fuarında her türlü düşüncenin bulunduğunu ifade etti.

Karaosmanoğlu, birçok yazarın katılacağı fuarda önemli söyleşiler de gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Her türlü görüşe ve düşünceye kitap fuarımız açık. Bu kitap fuarının da Kocaelimize, kültürümüze, medeniyetimize ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesi kitap fuarımıza davet ediyorum. Bu yıl ziyaretçi sayısının 1 milyonu bulmasını umut ediyorum. İnşallah o sayıyı da geçeriz. Ulaşımı kolay, otoparkı geniş kitap fuarımızın. Alanımız rahat, gelen insan güzel vakit geçirebilir. Hemşehrilerimin en az bir gününü kitap fuarına ayırmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Oğulcan Taşkın da etkinliğe katılmak için sabah evden oldukça erken çıktığını anlatarak, Gölcük ilçesinden İzmit'e geldiğini söyledi.

9. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 13 Mayıs'ta kapılarını açacak. Fuar, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.