09:12, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'nde

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin'de ikili görüşmeler yapacak ve Büyük Halk Meclisinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirecek. Daha sonra Erdoğan ve Şi huzurunda bazı anlaşmalar imzalanacak.

(Pekin)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Akdeniz İçin Birlik Parlamento Asamblesi (AİBPA) Başkanlık Divanı Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İtalya'dan, programını tamamlayarak yurda dönecek.

(Roma)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Kongre Merkezi'nde 10. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı'na, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde 13. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'na katılacak.

(İstanbul/13.00/16.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 3. Havalimanında, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında "İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de "Kocasinan Belediyesi Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri Açılış Töreni"ne katılacak.

(Kayseri/12.30)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte düzenlenecek güvenlik toplantısına katılacak, muhtarlarla buluşacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

- Soylu, muhtarlarla toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, valilikteki güvenlik toplantısının ardından partisinin il başkanlığında partililerle buluşacak.

(Kars/09.00/11.30/13.00/Iğdır/14.00/16.00/17.00/18.00)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gemerek, Şarkışla, Altınyayla ve Ulaş ilçeleri ile partisinin il ve merkez ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, Tarihi Kentler Birliği üyeleriyle toplantıya katılacak.

(Sivas/14.00-19.00)

6- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Pendik Green Park Otel'de İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı ile Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-18.00)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi'ne katılacak, AK Parti il başkanlığı ile valiliği ziyaret edecek, TSO, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantı yapacak.

(Diyarbakır/10.00-11.30-12.30-14.00)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, Türk Dil Bayramı açılış töreni ile "Dilimiz Kimliğimiz" başlıklı panele ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i anma törenlerine katılacak.

(Karaman/10.00-10.30-13.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam-İdlib-Halep-Haseke)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İslami Dayanışma Oyunları Olimpiyat Köyü'nü ziyaret ederek Türk sporcularla görüşecek ve bazı müsabakaları izleyecek.

(Bakü/09.30)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda devam ediyor.

(İstanbul/10.00)

3- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği, Adanaspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/Adana/İstanbul/19.00)

4- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-TOFAŞ ve Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit, 27. hafta erteleme maçında ise Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes maçları oynanacak.

(İstanbul/İzmir/16.00/Giresun/17.30/İstanbul/18.30)

5- Türkiye Basketbol Ligi play-off final grubunda Nesine.com Eskişehir Basket ile Acıbadem Üniversitesi karşılaşacak.

(Eskişehir/17.00)

6- Spor Toto 3. Lig 2. Grup 34. hafta erteleme maçında Dersimspor ile Çatalcaspor Tunceli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Tunceli/16.00)

ÖZEL HABER

1- Afrikalı anaların dramını şarkıya yansıttı

- Afrika’da açlıktan ölen çocuklarla çaresiz annelerin dramını konu alan "Tell Me My Pretty Mother" (Söyle Güzel Annem) şarkısı, Anneler Gününde kara kıtada yaşananları dünya kamuoyunun gündemine getiriyor

- Suriyeli miniklerin hikayesinin anlatıldığı, "Cennetin Çocukları'' şarkısıyla tanınan Turgay Evren'in kaleme aldığı şarkının özel klibinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya yaptığı ziyaretlerden görüntülerle TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılayı,THY ile İHH'nın yardım elinin uzattığı Afrikalı çocukların yaşadığı sevinç gözler önüne seriliyor

- Turgay Evren:

"Bu konuyla ilgili Türkiye'de birçok kamu ve sivil gönüllü kuruluşun, Cumhurbaşkanlığının özel bir ilgisi olduğunu da biliyorum. Afrika meselesiyle ilgili duyarlılığı devam ettirebilme ve bu konuyu bir şekilde dünyanın gündemine getirebilmeyi amaçlıyorum."

- "Anneler Gününde Türkiye'de yaşayan annelerin, Afrika'da yaşayan annelerin durumunu anlaması çok önemli. Çünkü bir anne için en kötü şey, çocuğunu kaybetmesi ve ailesinin açlıkla mücadele etmesi"

2- "Online alışverişte giyim çılgınlığı yaşanıyor"

- Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Orhun:

- "Online alışverişte giyim çılgınlığı yaşanıyor diyebiliriz. Giyim ve ayakkabı kategorisi, çok kanallı perakendecilerin e-ticaret cirosunun içindeki payını yüzde 39 artırdı. Tüketici elektroniği ise yüzde 33 büyüdü"

- "Çok kanallı perakendecilerin e-ticaret cirolarına baktığımızda, elektroniğin 2,4 milyar lira, giyimin ise 1,2 milyar lira hacme ulaştığını görmekteyiz"