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Dink'in büyüdüğü yetimhane yaşayacak
Dink'in büyüdüğü yetimhane yaşayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Hrant Dink'in çocukluğunu geçirdiği Kamp Armen isimli yetimhanenin sosyal kültürel tesis alanına alınarak aslına uygun olarak kalmasını sağlayan imar planı değişikliği kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Tuzla'da Hrant Dink'in çocukluğunu geçirdiği Kamp Armen isimli yetimhanenin sosyal kültürel tesis alanına alınarak aslına uygun olarak kalmasını sağlayan imar planı değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gazeteci Hrant Dink'in büyüdüğü yetimhane olarak da bilinen ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı 2015'te Ermeni cemaatine iade edilen Kamp Armen'e ilişkin teklifin yer aldığı komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor birliğiyle kabul edildi.

CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, "Sosyal kültürel tesis alanı oldu. Şimdi Ermeni vatandaşlarımız, gayrimüslimler ya da Müslüman vatandaşlarımız hep birlikte gidip oturacağız. Sosyal kültürel tesis alanlarından faydalanacağız. Hrant Dink gibi bir kişinin bu yetimhanede kaldığı bir yer. Bundan da önemli." dedi.

Dink'in büyüdüğü yetimhane ilk olarak 1950'li yıllarda Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi'nin alt katında Anadolu'dan gelen kimsesiz ya da yoksul Ermeni çocukların barınması amacıyla hizmet veren Kamp Armen, suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink'in de yetiştiği yetimhane olarak biliniyor.



İlgili Konular Kamp Armen Hrant Dink
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