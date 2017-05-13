Endonezya'da 448 mahkum firar etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Endonezya'da, Sumatra Adası'ndaki cezaevinden firar eden 448 mahkumdan 317'si yakalandı.
Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Riau eyaletinin Pekanbaru bölgesindeki Sialang Bungkuk Cezaevi’nde çıkan kargaşada hapishaneden kaçtığı belirlenen 448 mahkumdan 317'si yakalandı.
Kaçan mahkumlardan bazılarının kendi istekleriyle cezaevine dönerek teslim olduğu, çoğunluğunun ise güvenlik güçlerinin kontrolünde yakalandığı açıklandı.
Sialang Bungkuk Cezaevi'nde 5 Mayıs'ta cuma namazı için koğuş kapılarının açılmasından ardından personel ile hükümlüler arasında çıkan kargaşada bazı mahkumlar firar etmişti. Bölge yetkilileri, 561 kişilik kapasitesine rağmen bin 800 mahkumun tutulduğu cezaevinde temel insani ihtiyaçların karşılanmaması ve gardiyanların kötü muamelesinin firara neden olduğunu belirtmişti. Halen firari olan 131 mahkumu arama çalışmaları sürüyor.
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Endonezya'da, Sumatra Adası'ndaki cezaevinden 448 mahkum firar etti. Mahkumlardan 317'si yakalandı.
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