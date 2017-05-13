Güncelleme: 10:03, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı





Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi için Ayasofya Meydanı’nda "Fetih Namazı" etkinliği yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi için Ayasofya Meydanı’nda "Fetih Namazı" etkinliği yapıldı. İstanbul’un fethinin 564. yıl dönümünde Ayasofya Müzesi'nin cami olarak ibadete açılması için Ayasofya Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, Suriyeli Alimler Birliği Başkanı Şeyh Usame Er Rifai, Filistin'den Mescid-i Aksa İmamı Mohammed Ali El Abbasi ile İstanbul ve çevre illerden otobüslerle gelen davetliler katıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı etkinlik alanında namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Grup Sezgiler tarafından bazı ezgiler seslendirildi. Gece yarısından itibaren meydanda toplanan grup, sabah namazı vaktinin girmesini bekledi. Vaktin girmesiyle Mescid-i Aksa İmamı Mohammed Ali El Abbasi cemaate sabah namazı kıldırdı, Şeyh Usame Er Rifai de dua ettirdi. Alanda toplanan kalabalık, topluca dua ettikten sonra dağıldı.

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