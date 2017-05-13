Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:32, 13 Mayıs 2017 Cumartesi
Güncel
10:27, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Tuluyhan Uğurlu'dan Kudüs için barış mesajı
Tuluyhan Uğurlu'dan Kudüs için barış mesajı

Piyanist Uğurlu, "Kudüs daha doğrusu Filistin problemi dünyanın odak noktası yani dünya savaşının fitilini ateşleyebilecek bir potansiyele sahip. Onun için bizler bugün buradan, dünya başkenti İstanbul'dan sevginin barışın kardeşliğin mesajlarını vereceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Zamanın Kudüs'ü, Kudüs'ün Zamanı" konserinde, Filistinli bir müzik grubuyla aynı sahneyi paylaşan piyanist Tuluyhan Uğurlu, "Kudüs daha doğrusu Filistin problemi dünyanın odak noktası yani dünya savaşının fitilini ateşleyebilecek bir potansiyele sahip. Onun için bizler bugün buradan, dünya başkenti İstanbul'dan sevginin, barışın, kardeşliğin mesajlarını vereceğiz." dedi.

Sanatçı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2017 Kudüs Yılı etkinlikleri kapsamında Aya İrini Müzesi'nde verdiği konser öncesi yaptığı açıklamada, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen dinleyicilerle buluştuklarını dile getirerek, özel bir akşam olduğunu anlattı.

Konserin gelirinin tamamının Kudüs'teki yoksul ailelere gideceğinin altını çizen Uğurlu, "Kudüs daha doğrusu Filistin problemi dünyanın odak noktası yani dünya savaşının fitilini ateşleyebilecek bir potansiyele sahip. Onun için bizler bugün buradan, dünya başkenti İstanbul'dan sevginin, barışın, kardeşliğin mesajlarını vereceğiz. Bu ruhu yaşatmaya çalışacağız. Gerek müzik gerek söylemler gerek röportajlar ve gerek konuşmalarla bunu ön plana çıkartacağız. Çünkü gidişat hiç hoş değil." diye konuştu.

Tuluyhan Uğurlu, Suriye ve Filistin'de yaşanan drama da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki insanların dramı, Filistinlilerin durumu, adeta bir açık cezaevindeymiş gibi orada yaşamaları, Kudüs'te insanların birbirlerine belirli oranda bir kinle bakmaları, bütün bunlar hiç hoş şeyler değil. Daha geçenlerde 'ezanı susturalım mı' tartışmaları yapıldı. Biz elimizden geldiği kadar İstanbul'un sevgisini, farklılıklardan güzellikler çıkaran tarafını seslendireceğiz. Farklılıklar dünyanın her tarafında kavga dövüş nedeni olmuş ama İstanbul'da yeni güzelliklere vesile olmuş. Dolayısıyla bu anlayışı seslendiriyoruz."

"ÖZGÜRLÜK UĞRUNA HAYATLARINI FEDA ETMİŞ İNSANLARA BİR AĞIT VAR"

Kudüs'ü konu alan yeni eserini de konserde yorumlayan Uğurlu, "Bir beste yaptım Kudüs için. Onu seslendiriyorum. Ondan evvel de tüm şehitlere adanan bir bölüm var. Tüm hayatını kaybeden insanlara yani bugüne kadar Filistin ve Kudüs'te, özgürlük uğruna hayatlarını feda etmiş insanlara bir ağıt var. Sonra Kudüs için çok sesliliği gösteren, bir tarafta Museviler, bir tarafta Hristiyanlar ve bir tarafta da Müslümanlar olacak şekilde bir sunum var ve bu minvalde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uğurlu, Kudüslü gençler tarafından 2014'te kurulan ve farklı medeniyetlerin Filistin'de bıraktıkları kültürel etkileri notalara döken Mizac Topluluğu ile aynı sahneyi paylaştıklarını sözlerine ekleyerek, topluluğun Filistin'de çok saygın olduğunu, Avrupa'da da gayet iyi tanındığını aktardı.

Müziğin ve sanatın, barışa ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunan sanatçı, "Umarım Ortadoğu'nun o müşterek hoşgörüsünü bugün bütün insanlara yansıtırız diye ümit ediyorum. Tabii bu sadece bir ümit ve umarım gerçekleşir." dedi.

 



İlgili Konular Kudüs filistin tuluyhan uğurlu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Tuluyhan Uğurlu'dan Kudüs için barış mesajı
Tuluyhan Uğurlu'dan Kudüs için barış mesajı

Piyanist Uğurlu, "Kudüs daha doğrusu Filistin problemi dünyanın odak noktası yani dünya savaşının fitilini ateşleyebilecek bir potansiyele sahip. Onun için bizler bugün buradan, dünya başkenti İstanbul'dan sevginin barışın kardeşliğin mesajlarını vereceğiz" dedi
Jandarma ve polisin dost ateşinde bir şehit
Jandarma ve polisin dost ateşinde bir şehit

Amanoslar'daki operasyonlar sırasında jandarma ve özel harekat polisi yanlışlıkla birbiriyle çatıştı, bir asker hayatını kaybetti
Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı
Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi için Ayasofya Meydanı’nda "Fetih Namazı" etkinliği yapıldı.
Dink'in büyüdüğü yetimhane yaşayacak
Dink'in büyüdüğü yetimhane yaşayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Hrant Dink'in çocukluğunu geçirdiği Kamp Armen isimli yetimhanenin sosyal kültürel tesis alanına alınarak aslına uygun olarak kalmasını sağlayan imar planı değişikliği kabul edildi
Kocaeli'de tarihi çınarlar kitap açtı
Kocaeli'de tarihi çınarlar kitap açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, ağaçlara asılan 5 bin kitap, vatandaşlar tarafından toplandı.
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kırım Tatar sürgününün 73. yılı dolayısıyla düzenlenecek açık hava toplantısı sebebiyle Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
4 İslami Dayanışma Oyunları başladı FOTO
4. İslami Dayanışma Oyunları başladı | FOTO

4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmelerde bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gitti
Şırnak'taki operasyonda 6 PKK'lı öldürüldü
Şırnak'taki operasyonda 6 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde PKK'ya yönelik süren operasyonda, 6 örgüt mensubu öldürüldü
Şanlıurfa'da FETÖ'nün 15 'mahrem imam'ı tutuklandı
Şanlıurfa'da FETÖ'nün 15 'mahrem imam'ı tutuklandı

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'nin sözde "mahrem imam"larına yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı
Başbakan Yıldırım'dan İngiltere'de çağrı
Başbakan Yıldırım'dan İngiltere'de çağrı

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, turizm açısından herhangi bir Batı ülkesi kadar güvenlidir. Çünkü terör küresel bir olaydır hiçbir ülke 'Bizde terör olmaz' diye bir şey söyleyemez.Onun için terörle mücadelede küresel iş birliği önem kazanmaktadır. Yatırırsanız kazanırsınız. Hepinizi Türkiye'ye her alanda yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi
Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi'ne ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu
Darbeci pilotlara 'Polisleri vurun' emri telsiz kayıtlarında
Darbeci pilotlara 'Polisleri vurun' emri telsiz kayıtlarında

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine katılan pilotların, "Polisleri vurun" talimatları telsiz konuşmalarına yansıdı
Süleyman Yeşilyurt tutuklandı
Süleyman Yeşilyurt tutuklandı

Süleyman Yeşilyurt, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından tutuklandı.
TRT Genel Müdürü Göka istifa etti
TRT Genel Müdürü Göka istifa etti

TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti.
Sivas'ta vatandaşlara Kene uyarısı
Sivas'ta vatandaşlara Kene uyarısı

Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü, "Kenelerin yoğun olarak bulunduğu yerler özellikle hayvancılığın yapıldığı, orman kenarı parçalı arazi yapısına sahip çalı ve çırpılı alanlarla otlakların bulunduğu yerlerdir" açıklaması yaptı

Haberler

Yahudi Ulus Devlet Yasası: Irkçılığın 'meşrulaştırılması' | GRAFİKLİ
Yahudi Ulus Devlet Yasası Irkçılığın 'meşrulaştırılması' GRAFİKLİ

İsrail'de 'Filistinli tutuklulara destek yürüyüşüne' sert müdahale
İsrail'de 'Filistinli tutuklulara destek yürüyüşüne' sert müdahale

İşgal polisinden 'Aksa yürüyüşüne' engel
İşgal polisinden 'Aksa yürüyüşüne' engel

Heniyye liderliğinde Hamas'ın geleceği
Heniyye liderliğinde Hamas'ın geleceği

Pizza Hut'tan Filistinli mahkumlarla alay eden skandal paylaşım
Pizza Hut'tan Filistinli mahkumlarla alay eden skandal paylaşım

Abbas: Barış için Netanyahu ile görüşmeye hazırız
Abbas Barış için Netanyahu ile görüşmeye hazırız

Yahudi saldırganlar Filistinlilere ait 30 aracı kundakladı
Yahudi saldırganlar Filistinlilere ait 30 aracı kundakladı

İşgal güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 