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İrlanda belediyelerinde Filistin bayrağı
İrlanda belediyelerinde Filistin bayrağı

İrlanda’da Dublin, Sligo ve Donegal şehirlerinin belediye binalarına Filistin’in işgalinin (Nekbe) 69. Yıldönümü münasebetiyle İrlanda halkının dikkatini Filistin davasına çekebilmek için Filistin bayrağı asıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İrlanda’da başkent Dublin, Sligo ve Donegal şehirlerinin belediye binalarına Filistin’in işgalinin (Nekbe) 69. Yıldönümü münasebetiyle İrlanda halkının dikkatini Filistin davasına çekebilmek için Filistin bayrağı asıldı. Bayrakların dayanışma amacıyla bir ay boyunca binalarda asılı kalacağı açıklandı.

Filistin Enformasyon Merkezi’nin haberine göre, Beytullahim şehrinde faaliyet gösteren ‘’Lacie’’ merkezinin müdürü Salah Acareme, bu teklifin Dublin Belediye Meclis Üyesi John Lyon tarafından gündeme getirildiğini belirtti.

Karar İsrail büyükelçisi ve eski Adalet Bakanı Alan Shatter tarafından eleştirildi. Shatter, hareket için "Başkentimize ve ülkemizin itibarına ciddi zarar verecek"dedi.

İSRAİLLİLERE ZULÜM İDDİASI

Shatter, Dublin belediye başkanı Brendan Carr'a gönderdiği bir mektupta, Dublin'de doğan İrlandalı bir vatandaş ve Yahudi cemaatinin bir üyesi olarak "üzüntüsünü" belirtti.

Mektupta, "Dublin Belediye Meclisi tarafından Filistin bayrağı dalgalandırılması kararı, başkentimizin ve ülkemizin itibarına büyük zarar verecektir. Önümüzdeki günler ve haftalar boyunca İsraillilere daha fazla zulüm uygulanması halinde Dublin Belediye Meclisi'nin uluslararası alanda terörist eylemleri desteklediği yönünde önemli bir risk var "diye yazdı.




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