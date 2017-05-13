11:15, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Erdoğan ve Navaz Çin'de buluştu





Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'le görüştü. Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de, Four Seasons Hotel'de Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

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