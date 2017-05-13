Erdoğan ve Navaz Çin'de buluştu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'le görüştü.
Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de, Four Seasons Hotel'de Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da yer aldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
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