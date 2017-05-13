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Yahudi mistisizmi Beyrut'a geldi
Yahudi mistisizmi Beyrut'a geldi

Yahudi mistisizmi Kabala öğretisi için ilk kez İsrail dışında Lübnan'da eğitim merkezi açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ortadoğu'nun İsrail dışındaki ilk Kabala merkezi Lübnan'da açıldı. 18 resmi mezhebi olan bir ülkede, yeni bir gelişme olarak, eski inanç biçimi olan Yahudi mistisizmi bu hafta sahneye katıldı.

Ancak, bu Yahudi mistisizmi öğretinin klasik örgütlü dinlerle rekabet etmeye çalışmayacağını söyleyen Kabala öğretmeni Sara'ya göre Kabala, "pratik bir felsefe" ve "manevi uygulama".

Kabala eğitim merkezinin bulunduğu Beyrut'un Downtown bölgesinde yaptığı açıklamada Sara, "Müslümanlara Müslüman uygulamalarını yapmalarına, Hıristiyanlara Hıristiyan uygulamaları yapmalarına izin veriliyor" dedi.

Sara kendisinin Müslüman, kocasının da Hıristiyan olduğunu sözlerine ekledi.

Kabalistlerin yıllarca Kabala'yı anlamak için kullandığı en önemli ve tek kitap olan Zohar ile ilgili Sara, "Dinimle kesinlikle uyumludur ve sadece uyumlu değil, aynı zamanda Kabala İslam'ı daha derin bir şekilde anlamama izin vermiştir. İslam'ı ve Peygamber Efendimizin öğretilerini anlıyorum ve Kuran'ın öğretilerini anlıyorum ya da Kur'an'ı çözebilirim, çünkü Zohar'ı inceledim." dedi.

Lübnan Yahudi Cemaati Konseyi'ne göre bugün Lübnan'daki Yahudi nüfusu yaklaşık 2 bin civarında.

"Şimdilik, merkezin yaklaşık 15 öğrencisi var" diyen Sara "çok hızlı gelişen bir topluluk" yorumu yaptı.

 



İlgili Konular Lübnan kabala Yahudi İsrail
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