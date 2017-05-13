KÄ±rklareli'nde 38 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Ä°ngiltere'de Ã§aÄŸrÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye, turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan herhangi bir BatÄ± Ã¼lkesi kadar gÃ¼venlidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ terÃ¶r kÃ¼resel bir olaydÄ±r hiÃ§bir Ã¼lke 'Bizde terÃ¶r olmaz' diye bir ÅŸey sÃ¶yleyemez.Onun iÃ§in terÃ¶rle mÃ¼cadelede kÃ¼resel iÅŸ birliÄŸi Ã¶nem kazanmaktadÄ±r. YatÄ±rÄ±rsanÄ±z kazanÄ±rsÄ±nÄ±z. Hepinizi TÃ¼rkiye'ye her alanda yatÄ±rÄ±m yapmaya davet ediyorum." dedi