12:00, 13 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Ã‡ukurca'da PKK operasyonunda 2 tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã‡ukurca Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 4 gÃ¼n Ã¶nce Ã‡ukurca'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan operasyonlarda, 'PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak ve propagandasÄ± yapmak' ile 'suÃ§u ve suÃ§luyu Ã¶vme' suÃ§larÄ±ndan R.Ã‡., F.Y., Åž.D., A.E., A.Y., H.Åž., Z.Y. ve F.G. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan A.E., A.Y. ve Åž.D. emniyetteki sorgularÄ±nÄ± ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, Z.Y., R.Ã‡., F.Y., H.Åž. ve F.G. ise mahkemeye sevk edildi. H.Åž. ve F.G. Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanÄ±rken; Z.Y.,F.Y. ve R.Ã‡. ise haklarÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konulup adli kontrol kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.