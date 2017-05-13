12:22, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Güney Afrika üniversitesinde Nazi posterleri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Afrika'nın önde gelen üniversitelerinden Stellenbosch'da kampüs duvarlarına asılan Nazi posterleri okul içinde kaos yarattı.

Okul yönetimi posterleri asanları bulmak için araştırma yaptıklarını açıkladı. Rektör Yardımcısı Wim de Villiers, “Asılan afişler kasıtlı gibi görünüyor ve eğer kim olduklarını bulabilirsek disiplin cezası için adımlar atılacak" dedi.

Okulun demokratik ilkeler ile yönetildiği belirtilirken Nazi posterlerinin apertheid karşıtı gruplarca öfke ile karşılandığı, beyazların kurduğu üniversitenin bazı üyelerinin, halkına sahip çıkan lider olarak Hitler'i gördüğü ve bu yüzden asıldığı öne sürüldü.

Güney Afrika tarihi dendiğinde hemen akla gelen, “apartheid” adı verilen beyaz azınlığın yönetici- üstün konumda olduğu, politik ve sosyal hemen her alanının siyah-beyaz ayrımı üzerine oturtulduğu bir yönetim biçimi akla gelmekte.

Güney Afrikada, johannesburg yakınlarında Witwateerstrand’da 1886’da altın madeninin bulunması, izleyen on yıl içinde Johannessburg'un büyük bir kente dönüşmesi aynı zamanda siyasi kamplaşmalar ve bölünme dönemini başlattı. 1900’lü yılların başında Johannesburg ülkenin siyah ve beyazların bir arada yaşadığı en büyük kenti durumuna gelmişti.

Bu gelişme yanında 1910 yılında, bölgeler arası anlaşmazlıklar bitmiş, Güney Afrika Birliği kurulmuştu. Bu dönem beyaz azınlığın, siyahların kentlere gelişini denetim altına alma ve kendilerini kentler dışında belli yerleşim alanlarında tutacak mevzuatı oluşturma ve uygulama dönemine geçiş yılları olmakta. 1911’de çıkarılan bir yasa ile nitelik gerektiren pozisyonların beyazlara verilmesi öngörülmekteydi.

Bu arada, madenlerde çalışan beyazların; daha ucuz işgücü oldukları için işlerini siyahlara kaptırmaları nedeniyle beyazlar genel greve gitti. Bu grev hükümet değişimine neden oldu ve katı ırkçı beyaz hükümet kuruldu. 1923 yılında çıkarılan bir yasa ise, kentsel alanlardaki siyahların durumunu düzenlemekte, kent yönetimlerine kentlerde siyahların yaşayacağı alanları belirleme yetkisi vermekteydi. Diğer mevzuat ise, siyahların niteliksiz işlerde asgari ücretle çalışmalarını düzenlemekteydi.

1930’lar, GA’ya ilk yerleşen, çoğunluğunu Hollanda kökenlilerin oluşturduğu, “afrikaaner” olarak anılan, beyazların milliyetçiliği’nin yükselişine sahne oldu. Kendilerini hem GA’nın sahibi hem de tanrı’nın seçtiği eşsşiz bir halk olarak gören miiliyetçi – ırkçı yapıları “apartheid” ın giderek yerleşik bir sistem olarak yerleşmesinde en güçlü nedenlerden bir oldu.

1948’de yapılan seçimleri, ırkçı beyazların beklentilerine yanıt veren; siyahları siyasi, hakları olmaksızın göçmen işçi olarak gören, sayılarının sıkıca kontrol edilmesini, siyahların yerleşim yerlerinin, beyazlardan kesin olarak ayrılmaları öneren Milliyetçi Parti kazandı. Seçim kampanyasının sloganı “apartheid” idi.

Milliyetçi Parti iktidara gelince ırk ayrımcılığını, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanına yerleştirecek, siyahların hareketlerini ve ekonomik aktivitelerini kontrol altında tutacak yasaları parlamentodam geçirmeye başladı.

1949’da çıkarılan 55 nolu yasa, karma evlilikleri yasaklamaktaydı. Buna göre beyazlarla evlenmek siyahlar için yasaktı. 1950 yılında 21 nolu yasa ise, siyah ve beyazlar arasındaki cinsel ilişkiyi yasaklamaktaydı. Bu konuda polisin çok aktif ve katı bir denetleme yaptığı, evlere, yatak odalarına baskınlar yapıldığı, medyada bu baskınlara yer verildiği kaydedilmekte. Ayrıca, evlenmeleri yasak olan çiftlerin birlikte yaşamaları da önlenmektedi. Bu durumda olan bazı çiftler ülkeyi terketmek durumunda kalmıştı.

Bu yasaların yanında, nüfus ırksal sınıflandırmaya göre kaydedilmekte, her ırk grubu belli bölgelerde yaşamaya zorlanmaktaydı. 1950 yılında çıkarılan bir yasa ise; kentlerde siyah ve beyazların yaşayacakları alanları belirlemekteydi. Bu yasa nedeniyle beyazlara ait olarak ilan edilen çeşitli bölgelerden binlerce siyah zorunlu olarak göç etmek zorunda kaldı ve büyük sosyal sorunlar ve mal kayıpları yaşadılar.

1953 yılında çıkarılan Reservation and Seperate Amenitiess Act; postahane, otobüsler, park alanları, tuvaletler gibi kamusal alanlardaki tesis ve araçların siyah ve beyazlar olarak ayrılmasını ve kullanımını zorunlu hale getirmekteydi. Böylelikle, rejimin ırkçı yüzü, günlük yaşamda da görünür hale gelmiş olmaktaydı.

DİRENİŞ

ANC, Afrika Ulusal Kongresi, 1944’te Gençlik Örgütü’nü kurana kadar geniş bir taban oluşturamamıştı. ANC Gençlik Örgütü, ilk başkanı Anton Lembede, Nelson Mandela, Oliver Tambo ve Walter Sisulu gibi liderlerin öncülüğünde; kitle protesto ve boykotları, pasif direnişleri içeren bir militan eylem programı geliştirdiler, ancak bu programın kabulü için 1949‘a kadar beklenmesi gerekti.

Sivil itaatsizlik kampanyası çerçevesinde, gönüllü çok sayıda siyah, beyazlara ait alanlara girdiler, parklarda oturdular, kimlik kartlarını taşımayı reddettiler vs. Bu eylemler sonucu 8.000’in üzerinde kişi tutuklandı. Bu kampanya ANC’nin popularitesini çok arttırdı ve üye sayısı 100.000’e çıktı. Ancak hükümetin bu eylemlere karşı sindirme amaçlı tutumu çok sert oldu, hapis ve ağır para cezaları verildi. Hükümetin bu sert tutu karşısında ANC kampanya’yı sona erdirmeye zorlandı.

SHARPEVİLLE KATLİAMI

21 Mart 1960 günü, Pan Afrikanist Kongre tarafından kimlik kartlarını protesto etmek için, şiddet içermeyen bir yürüyüş düzenledi. Amaç, yerel polis merkezine kadar giderek tutuklanmak için kimlik kartlarını vermekti. Kalabalık gurup Sharpeville’de polis merkezi dışında toplandı, ancak polisin açtığı ateşle 69 kişi öldü, 180 kişi yaralandı.

Sharpeville Katliamı, siyahların mücadelesinde bir dönüm noktası teşkil etmekte. Katliamın yurt içi ve yurtdışındaki yankıları büyük oldu, özellikle yurt içinde ırkçı yönetime karşı nefret dalgaları yayılmaya başladı. Birleşmiş Milletler 1 Nisan 1960 tarih ve 134 nolu kararıyla, Apartheid’ı insanlığa karşı suç olarak ilan ederek kınadı ve hükümeti ırkçı politikaları terk etmeye çağırdı. Hükümet tüm bu tepkilere, olağanüstü hal ilanı, ANC ve PAC’i yasaklayarak yanıt verdi. Bu gelişme üzerine; ANC ve PAC liderleri silahlı direnişe geçmenin zamanını geldiğine karar verdiler.

Mandela, dört saatlik savunmasını tarihe geçen şu sözlerle bitirdi : “Yaşamım boyunca hayatımı siyahların mücadelesine adadım. Beyazların üstünlüğüne karşı mücadele ettim, siyahların üstünlüğüne karşı mücadele ettim. Tüm insanların bir arada, uyum içinde, eşit fırsatlarla yaşadığı demokratik ve özgür bir toplum düşüncesini kutsal bildim. Bu, benim yaşamayı ve başarmayı ümit ettiğim idealdir. Fakat eğer gerekirse, uğruna ölmeye hazır olduğum idealdir.”