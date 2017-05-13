Marmaris'te yolcu minibÃ¼sÃ¼ devrildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MuÄŸla'da yolcu minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi.
AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen 03 FR 247 plakalÄ± minibÃ¼s, MuÄŸla-Antalya karayolu SakargeÃ§idi mevkisinde uÃ§uruma yuvarlandÄ±.
Kazada minibÃ¼ste bulunan yolculardan Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi.Â
Olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekiplerin bÃ¶lgedeki kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
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