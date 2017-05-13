Marmaris'te yolcu minibÃ¼sÃ¼ devrildi, 23 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MuÄŸla'da yolcu minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi.
AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen 03 FR 247 plakalÄ± minibÃ¼s, MuÄŸla-Antalya karayolu SakargeÃ§idi mevkisinde uÃ§uruma yuvarlandÄ±.
Kazada 23 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kaza yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar ambulanslarla Marmaris Devlet, MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine gÃ¶nderildi.
Kaza yapan araÃ§ta bulunan, Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan grubun bu sabah saatlerinde Ä°zmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
KazanÄ±n ardÄ±ndan MuÄŸla Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Kamil KÃ¶ten, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hakan Ã‡etinkaya, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Necip Topuz, Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Yavuz Ã–zfidan da bÃ¶lgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldÄ±.
MuÄŸla Valisi Amir Ã‡iÃ§ek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 23'e yÃ¼kseldiÄŸini, 11 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ã‡iÃ§ek, kazada araÃ§ iÃ§inde bulunan kiÅŸilerin yerli turistler olduÄŸunu kaydetti.
Ã–te yandan, kazanÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede yol Ã§ift ÅŸeritli olarak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. BÃ¶lge, vatandaÅŸlarÄ±n izdiham yaratmasÄ± nedeniyle 1 kilometrelik gÃ¼venlik ÅŸeridine alÄ±ndÄ±.
BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla-Antalya karayolunda midibÃ¼sÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±yla ilgili yetkililerden bilgi aldÄ±.
Edirne merkezli FETÃ–/PDY'nin TÃ¼rki SilahlarÄ± Kuvvetleri'nde gÃ¶revli astsubaylarÄ±n 'mahrem' yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 14 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 50 astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Denizli'de vatani gÃ¶revlerini yerine getiren 10 askerin annesi, Merkezefendi Belediyesi ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n organizasyonuyla Ã§ocuklarÄ±na Anneler GÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizi yaptÄ±
SURÄ°YE sÄ±nÄ±rÄ±ndan kontrolsÃ¼z geÃ§iÅŸlerin Ã¶nlenmesi iÃ§in Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± protokol Ã§erÃ§evesinde 688 kilometre uzunluÄŸunda duvar inÅŸa eden TOKÄ°, Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda yapacaÄŸÄ± 144 kilometrelik duvarÄ±n ihalelerini tamamladÄ±.
Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, 13 MayÄ±s 2014'te Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esindeki maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden 301 madenciyi andÄ±
Marmaris'te yolcu minibÃ¼sÃ¼ devrildi, kazada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var
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