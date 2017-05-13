12:54, 13 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Marmaris'te yolcu minibÃ¼sÃ¼ devrildi, 23 Ã¶lÃ¼





Marmaris'te yolcu minibÃ¼sÃ¼ devrildi, kazada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÄŸla'da yolcu minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi. AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen 03 FR 247 plakalÄ± minibÃ¼s, MuÄŸla-Antalya karayolu SakargeÃ§idi mevkisinde uÃ§uruma yuvarlandÄ±. Kazada 23 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 11 kiÅŸi yaralandÄ±. Kaza yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar ambulanslarla Marmaris Devlet, MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine gÃ¶nderildi. Kaza yapan araÃ§ta bulunan, Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan grubun bu sabah saatlerinde Ä°zmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. KazanÄ±n ardÄ±ndan MuÄŸla Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Kamil KÃ¶ten, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hakan Ã‡etinkaya, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Necip Topuz, Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Yavuz Ã–zfidan da bÃ¶lgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldÄ±. MuÄŸla Valisi Amir Ã‡iÃ§ek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 23'e yÃ¼kseldiÄŸini, 11 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ã‡iÃ§ek, kazada araÃ§ iÃ§inde bulunan kiÅŸilerin yerli turistler olduÄŸunu kaydetti. Ã–te yandan, kazanÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede yol Ã§ift ÅŸeritli olarak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. BÃ¶lge, vatandaÅŸlarÄ±n izdiham yaratmasÄ± nedeniyle 1 kilometrelik gÃ¼venlik ÅŸeridine alÄ±ndÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m kazayla ilgili bilgi aldÄ± BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla-Antalya karayolunda midibÃ¼sÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±yla ilgili yetkililerden bilgi aldÄ±.

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