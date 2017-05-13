12:57, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Suriye'nin Halep kırsalında at yarışları düzenlendi





Muhaliflerin kontrolündeki Buveydir köyünde düzenlenen "Çöl Festivali" kapsamındaki yarışlarda 30 binici kıyasıya mücadele etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin güney kırsalında bu yıl ilki düzenlenen "Çöl Festivali" kapsamında at yarışları yapıldı. Halep kırsalına bağlı muhaliflerin kontrolündeki Buveydir köyünde el-Fecir Derneğinin "Binicilik Bizi Birleştirir" başlığıyla ilkini düzenlediği "Çöl Festivali" kapsamında yapılan yarışlarda 30 binici birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. El-Fecir Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Yahya Nane yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlikle dünyaya "Burada hala hayat var." mesajı vermek istediklerini belirtti. Yarışmaya Halep, İdlib ve Hama’dan 30 binicinin katıldığını ve 3 dalda koşular yapıldığını dile getiren Nane, "Bu festivalle Esed'in yaydığı yoksulluk ve cehaletin yerine sosyal hayatı getirdiğimizi göstermek istedik." diye konuştu. Nane, festival kapsamında 30 atın yarışlara katıldığını, 10'unun da gösterilerde yer aldığını kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.