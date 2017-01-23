Renault grubuna siber saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransız otomobil üreticisi Renault, siber saldırıya hedef olduğunu açıkladı.
Renault grubu tarafından basına yapılan açıklamada, "Cuma gününden itibaren şirket, siber saldırıdan etkilendi. Bu saldırıya karşı konulması için şirket içinde gerekli çalışmalar başlatıldı." şeklinde değerlendirmede bulunuldu.
Siber saldırının şirket veri tabanına verdiği zarar konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
Son olarak İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi veri tabanı ile İspanya’da başta telekomünikasyon şirketi Telefonica olmak üzere elektrik şirketi Ibedrola, enerji şirketi Gas Natural, bankacılık grubu BBVA'nın da aralarında bulunduğu ülkenin en önemli şirketleri, siber saldırıya hedef olmuştu.
ABD, Rusya, Avustralya, Portekiz ve Meksika’daki kamu ve özel kuruluşlar da uluslararası siber saldırıdan etkilenmişti.
Aralarında Türkiye ve Almanya’nın da bulunduğu 70’den fazla ülkeye siber saldırı düzenlendi. Uzmanlar, saldırıda virüs koruma programlarının etkileyemediği “Wanna Cry” adlı zararlı yazılımın kullanıldığını belirtiyor.
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Fransız otomobil üreticisi Renault, siber saldırıya hedef olduğunu açıkladı
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