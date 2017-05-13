13:29, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Venezuela'da yaşlılar sokağa döküldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Venezuela'da yaşlılar Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu protesto etmek için gösteri düzenledi.

BBC'de yer alan habere göre, ülkede binlerce yaşlı, "Büyükbaba ve Büyükannelerin Protestosu" adı verilen gösteri için sokaklara döküldü.

Başkent Caracas'ta ana yollara ulaşımı kapatan polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polislere yumruklarla karşılık veren protestocular, "Yaşlılara saygı" sloganları attı.

Öte yandan söz konusu yürüyüşü protesto eden binlerce kişi Caracas sokaklarında hükümet yanlısı gösteri yaptı.

Ülkede nisan ayı başından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 38 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin kişi yaralandı. Protestolarda şimdiye kadar bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Anayasa Mahkemesinin 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Mahkeme kararını ülkeyi diktatörlüğe götürme yönünde yeni bir adım olarak niteleyen protestocular, hükümetin istifasını ve seçime gidilmesini talep ediyor. Maduro, mahkemenin kararını geri çekmesine rağmen devam eden protestolar karşısında 1 Mayıs'ta Anayasa'yı yeniden yazacak özel bir meclis toplanması için girişim başlatmış, bu adım protestoların daha da artmasına yol açmıştı.