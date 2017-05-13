13:30, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Fuat Sezgin'in kitaplarının Türkiye'ye gelişinde sıkıntı

İki vefat haberi

Havadislerimize iki vefat haberi ile başlayalım. Geçtiğimiz hafta İslam Tarihi profesörü İbrahim Sarıçam ile Levon Panos Dabağyan vefat etti. Rahmetli Sarıçam, Hazreti Peygamberin (a.s) hayatına dair pek çok değerli kitap kaleme almıştı. Dabağyan ise kendisini “Osmanlı Ermenisi” olarak tanıtan, millet-i sadıkanın sadık mensuplarından biriydi. Dabağyan ayrıca MHP’nin Üç Hilal’inin fikir babası olarak tanınan nev-i şahsına münhasır bir zat idi.

Fuat Sezgin’in müthiş kütüphanesi Türkiye’ye gelme yolunda bir engelle karşılaştı

Geçtiğimiz hafta Fuat Sezgin’in paha biçilemez on binlerce eseri havi kütüphanesinin Türkiye’ye geleceği haberini duyduk. Sevindik. Kütüphane (birazdan bahsedeceğim gazete haberine göre) Gülhane Parkı’ndaki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin kütüphanesine gelecek imiş. Ancak bir pürüz çıkmış. Alman gazetesinde çıkan habere göre Fuat Sezgin’in kitaplarına Alman gümrük makamları tarafından el konulmuş. Gerekçe ise Hocanın üniversite malına kendi malı gibi davranması ve “geceler süren bir çalışma sonucunda üniversite binasını boşaltması”. Yani kısacası Hoca kitaplarını toplamış giderken “hırsız” suçlaması ile durdurulmuş. Gümrüktekilerin ana gerekçelerinden biri de Hocanın kitaplarının çok eski olması ve bu sebeple kanunlarına göre milli kültürel değer kategorisinde olması.

Bahsi geçen kitapların üniversitenin mi Sezgin’in mi olduğuna karar verilmesi gerekiyor. Haberimiz sonrasında bize ulaşan bilgilere göre yetkililer mevcut kitapların tamamının Fuad Sezgin hocaya ait olduğunu ısrarla belirtiyorlar. Ayrıca Alman yetkililer ile de yoğun temas içindeler ve olayı çözme noktasında iyi bir mesafe almış durumdalar. Umarız tez zamanda bu sıkıntı giderilir ve Sezgin’in kitapları Türkiye’ye gelir.

Yazma Eserler Kurumu’na bağlı kütüphanelerden ücretsiz istifade edilebilecek

Artık Yazma Eserler Kurumu’na bağlı 17 ildeki 22 kütüphaneden araştırmacılar ücretsiz bir şekilde eserleri temin edebilecek. Son tüzük değişikliğinden önce bu kütüphanelerde mevcut eserler dijital veya basılı kopya alınmak istendiğinde çok fahiş fiyatlar alınabiliyordu. Artık bu kütüphanelerde yer alan 200 bini yazma olan 520 bin eserden araştırmacılar rahatça faydalanabilecek. Bu güzel değişikliğe vesile olanları tebrik ediyorum.

Ayrıca Osmanlı arşivleri de dijital kopyası olan belgeleri internet sitesi üzerinden kullanıma açtı. Devlet Arşivleri’nin sitesinden ödemeyi internet üzerinden yapıp belgeye erişim sağlayabiliyorsunuz. Haberin kaynağı sayın Sinan Çuluk. Bu müjde için de kendisine teşekkür ediyoruz.

Elmalılı Hamdi Yazır’ın yeni ortaya çıkan 6 mektubu

Elmalılı Hamdi Yazır’ın terekesinden çıkan Akif’in iki cüzlük mealini yayınlayan Necmi Atik, geçtiğimiz hafta Yazır’ın daha önce yayınlanmamış altı mektubunu ortaya çıkardı. Yeni Şafak’ta yayınlanan bu mektuplar dönemin anlaşılması için çok güzel bilgiler sunuyor. Okumanızı salık veririz. Buradan altı mektuba da ulaşabilirsiniz.

Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu

Son olarak haftaya gerçekleştirilecek olan Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu’ndan bahsedelim. 19-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumda onlarca farklı konuda tebliğler sunulacak. Hepsinin ortak noktası İstanbul olacak. Sempozyum programına buradan erişebilirsiniz.

M. Murtaza Özeren

Kaynak: Dünya Bizim