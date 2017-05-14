DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ãœlkenin baÅŸkenti Pekin'deki Ulusal Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen zirve, bugÃ¼n yapÄ±lacak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni ile baÅŸladÄ±.
Ã‡in'in ev sahipliÄŸinde 14-15 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenen "KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Forumu"nda katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± ekonomik anlaÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± beklenirken, toplantÄ±larÄ± 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancÄ± basÄ±n mensubu takip ediyor.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±larda ilk gÃ¼n "Ãœst DÃ¼zey Diyalog ToplantÄ±sÄ±", ikinci gÃ¼n ise "Yuvarlak Masa Liderler ToplantÄ±sÄ±" yapÄ±lacak.
ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 29 Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± forumda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Jim Yong Kim'in yanÄ± sÄ±ra yaklaÅŸÄ±k 130 Ã¼lkeden 250'yi aÅŸkÄ±n bakan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± temaslarda bulunacak.
PEKÄ°N'DE GENÄ°Åž GÃœVENLÄ°K Ã–NLEMLERÄ°
Toplam 20 trilyon dolarÄ± bulan ekonomik hacmi yÃ¶neten Ã¼lke liderleri, forum vesilesiyle baÅŸta ticaret olmak Ã¼zere finans, altyapÄ±, enerji, ulaÅŸÄ±m, kÃ¼ltÃ¼r, turizm, eÄŸitim gibi Ã§ok sayÄ±da alanda iÅŸ birliÄŸi projelerini masaya yatÄ±racak ve trilyon dolarlÄ±k anlaÅŸmalara imza atacak.
Forum iÃ§in 10 bin metrekare alana kurulan basÄ±n merkezine kayÄ±t yaptÄ±ran 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancÄ± gazeteci, kurulan dev ekranlardan forumu takip edecek.
Zirve nedeniyle gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 22 milyon nÃ¼fuslu Pekin'de toplantÄ±larÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alanlar ve liderlerin konakladÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde Ã§ok sayÄ±da yol, araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±.
Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nin kurulduÄŸu 1949 yÄ±lÄ±ndan bu yana ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k uluslararasÄ± katÄ±lÄ±mlÄ± toplantÄ± olacak forumda, tarihi Ä°pek Yolu'na yeniden hayat verecek projelere iliÅŸkin Ã¼lkeler arasÄ±ndaki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸ birliklerinin geliÅŸtirilmesi hedeflenecek.
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