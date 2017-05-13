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14:12, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

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Çin'in "Kuşak ve Yol Forumu" yarın başlayacak
Çin'in

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra 29 ülke devlet ve hükümet başkanının katılımıyla yapılacak "Kuşak ve Yol Forumu"nu 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancı basın mensubu izleyecek. Büyük çaplı ekonomik iş birliği konularının masaya yatırılacağı forumda, katılımcı ülkeler arasında yaklaşık 2 trilyon dolarlık anlaşma imzalanması bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin'in ev sahipliğinde 14-15 Mayıs'ta düzenlenecek "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu"nda katılımcı ülkeler arasında büyük çaplı ekonomik anlaşmaların yapılması beklenirken, toplantıları 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancı basın mensubu takip edecek.

Ülkenin başkenti Pekin'deki Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirve, yarın yapılacak açılış töreni ile başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda ilk gün "Üst Düzey Diyalog Toplantısı", ikinci gün ise "Yuvarlak Masa Liderler Toplantısı" yapılacak.

Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 29 ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılım sağlayacağı forumda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in yanı sıra yaklaşık 130 ülkeden 250'yi aşkın bakan karşılıklı temaslarda bulunacak.

PEKİN'DE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Toplam 20 trilyon doları bulan ekonomik hacmi yöneten ülke liderleri, forum vesilesiyle başta ticaret olmak üzere finans, altyapı, enerji, ulaşım, kültür, turizm, eğitim gibi çok sayıda alanda iş birliği projelerini masaya yatıracak ve trilyon dolarlık anlaşmalara imza atacak.

Forum için 10 bin metrekare alana kurulan basın merkezine kayıt yaptıran 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancı gazeteci, kurulan dev ekranlardan forumu takip edecek.

Zirve nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı 22 milyon nüfuslu Pekin'de toplantıların yapılacağı alanlar ve liderlerin konakladığı bölgelerde çok sayıda yol, araç trafiğine kapatıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılından bu yana ev sahipliği yaptığı en büyük uluslararası katılımlı toplantı olacak forumda, tarihi İpek Yolu'na yeniden hayat verecek projelere ilişkin ülkeler arasındaki karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

 



İlgili Konular Çin bir kuşak bir yol Çin İpek Yolu
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