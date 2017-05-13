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16:41, 13 MayÄ±s 2017 Cumartesi
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14:27, 13 MayÄ±s 2017 Cumartesi

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Soma faciasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±ldÄ±
Soma faciasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±ldÄ±

Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, 13 MayÄ±s 2014'te Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esindeki maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden 301 madenciyi andÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸkentte, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± (STK), 13 MayÄ±s 2014'te Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esindeki maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden 301 madenciyi andÄ±.

Olgunlar Sokak'ta bulunan Madenci AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen grup, hayatÄ±nÄ± kaybeden 301 madenci anÄ±sÄ±na bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulundu. Grup Ã¼yeleri, Ã¼zerinde Ã¶len madencilerin isimleri ve "Soma'yÄ± unutma" ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±.

Grup adÄ±na basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan DÄ°SK Ankara Temsilcisi Tayfun GÃ¶rgÃ¼n, tarifsiz acÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, sorumlularÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Soma davasÄ±nÄ±n takipÃ§isi olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Soma faciasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenlerin yÃ¼reklerini soÄŸutacak somut bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan GÃ¶rgÃ¼n, maden ocaklarÄ±nda "bir avuÃ§ kÃ¶mÃ¼r iÃ§in bir Ã¶mÃ¼r verenleri" saygÄ±yla andÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.



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