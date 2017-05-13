14:40, 13 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na da duvar yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TOKÄ° BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Turan, projeyle ilgili olarak, IÄŸdÄ±r ve AÄŸrÄ± illerinde toplamda 144 kilometrelik sÄ±nÄ±r duvarÄ± inÅŸa edeceklerini belirterek, â€˜â€™AÄŸrÄ± ve IÄŸdÄ±r arasÄ±nda yapÄ±lacak duvarÄ±n yanÄ±na aynÄ± uzunlukta bir de yol inÅŸa edileceÄŸiz. 5 ayrÄ± etap halinde inÅŸa edeceÄŸimiz duvarÄ±n ihale iÅŸlemlerini tamamladÄ±k. Åžu anda inÅŸa faaliyetleri iÃ§in ÅŸantiye mobilizasyonu ve yer teslimi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Etap etap yapÄ±lacak inÅŸaatÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ekim ayÄ±nda tamamlamayÄ± planlÄ±yoruzâ€™â€™ dedi.

Duvar boyunca 15 kapÄ± inÅŸa edileceklerini belirten TOKÄ° BaÅŸkanÄ± Turan, â€˜â€™KapÄ±larda kurÅŸun geÃ§irmez camlar bulunacak. KapÄ±larda Ã¼stÃ¼n gÃ¼venlikli malzeme kullanÄ±yoruz. DuvarÄ± da taÅŸÄ±nabilecek ÅŸekilde inÅŸa ediyoruz. Dev bloklarÄ±n yapÄ±mÄ±nda mukavemeti yÃ¼ksek dayanÄ±klÄ± beton kullanÄ±yoruz. TOKÄ° olarak sadece duvar kalÄ±bÄ± dÃ¶kÃ¼p monte etmiyoruz. DuvarÄ±n arkasÄ±na devriye atmak iÃ§in gÃ¼venlik yolunu da yapÄ±yoruz. Ä°nÅŸa sÃ¼recinin tamamÄ± da yerli sermaye" dedi

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda inÅŸa edilen duvar hakkÄ±nda da bilgi veren TOKÄ° BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Turan, â€œHatayâ€™dan baÅŸlayan 688 bin 240 metre uzunluÄŸunda Fiziki GÃ¼venlik DuvarÄ±, 692 bin metre uzunluÄŸunda yol, kapÄ±, kule gibi hizmetlerin yapÄ±mÄ±nÄ± ihale etmiÅŸ durumdayÄ±z. EylÃ¼l 2016 da baÅŸlayan bu Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 770 milyon sÃ¶zleÅŸme bedeli olan toplam 30 ihale gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. AynÄ± zamanda mayÄ±n da temizlendiÄŸi iÃ§in gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan zor ve tehlikeli ÅŸartlar altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. ÅžanlÄ±urfa sÄ±nÄ±rÄ±nda ise 48 bin metrelik alanÄ±n geÃ§ici kabulÃ¼ yapÄ±lmÄ±ÅŸ, Hatay sÄ±nÄ±rÄ±nda da 41 bin metre uzunluÄŸundaki alan geÃ§ici kabul aÅŸamasÄ±na getirilmiÅŸtir. DiÄŸer alanlarda da sÃ¼ratle Ã§alÄ±ÅŸmalar devam etmektedir.â€˜â€™ dedi.

SÄ±nÄ±r hattÄ± boyunca 2 metre geniÅŸliÄŸinde ve 3 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki 7 tonluk seyyar bloklarÄ±n tamamlanan kÄ±smÄ±nda, duvarlarÄ±n Ã¼zerine jiletli tel de Ã§ekildiÄŸini ve Ã¶rÃ¼len sÄ±nÄ±r duvarÄ±nÄ±n 'portatif' olduÄŸunu vurgulayan Turan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°mal ettiÄŸimiz duvarlar 3 metre. Beton duvarÄ±n Ã¼zerinde 1 metre jiletli tel olmak Ã¼zere toplam 4 metre yÃ¼ksekliÄŸinde. DuvarÄ±n kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santimetre. DuvarÄ± yarÄ±n baÅŸka bir yere taÅŸÄ±yabilecek ÅŸekilde inÅŸa ediyoruz. Dev bloklarÄ±n yapÄ±mÄ±nda mukavemeti yÃ¼ksek dayanÄ±klÄ± beton kullanÄ±yoruz. TOKÄ° olarak sadece duvar kalÄ±bÄ± dÃ¶kÃ¼p monte etmiyoruz. DuvarÄ±n arkasÄ±na devriye atmak iÃ§in gÃ¼venlik yolunu da yapÄ±yoruz."

YOL VE KULE Ä°NÅžAATI

Duvar haricinde yol ve gÃ¶zetleme kulesi de inÅŸa ettiklerini belirten Turan, "Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z protokol Ã§erÃ§evesinde 6 il sÄ±nÄ±rÄ±nda toplam 4 metre yÃ¼ksekliÄŸinde 511 bin 794 metre uzunluÄŸunda duvar, yol ve muhtelif sayÄ±larda gÃ¶zetleme kulesi, geÃ§iÅŸ kapÄ±sÄ± ve elektrik altyapÄ±sÄ± imalatÄ± yapÄ±yoruz. Åžimdiye kadar ÅžanlÄ±urfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve ÅžÄ±rnak il sÄ±nÄ±rlarÄ±nda 290 kilometrelik duvar yapÄ±mÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. YaklaÅŸÄ±k 221 kilometrelik kÄ±smÄ±nÄ±n da inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor ve en kÄ±sa zamanda tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi.

TAMAMI YERÄ°L ÃœRETÄ°M

Turan, duvarÄ±n prefabrik olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, duvarlarÄ±n inÅŸa edilip, taÅŸÄ±yÄ±p Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na yerleÅŸtirdiÄŸini aktardÄ±. AÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n 7-8 ton gelen parÃ§alardan oluÅŸtuÄŸunu dile getiren Turan, "GÃ¼venlik sorunu ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nda duvarlarÄ± taÅŸÄ±yÄ±p baÅŸka bÃ¶lgelerde istediÄŸimiz amaÃ§la yeniden kullanabiliriz. Duvar ve yolun tamamÄ± yerli, TÃ¼rk firmalarÄ± tarafÄ±ndan inÅŸa ediliyor. Neredeyse her gÃ¼n 2,5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz. DuvarÄ±n tamamlanmasÄ± ile sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z daha gÃ¼venli hale gelecektir" diye konuÅŸtu.

Turan, 511 kilometrelik sÄ±nÄ±r duvarÄ±nÄ±n 97.27 kilometresinin Hatay'da, 67.41 kilometresinin Kilis'te, 38.10 kilometresinin Gaziantep'te, 194.84 kilometresinin ÅžanlÄ±urfa'da, 66.81 kilometresinin Mardin'de ve 47.34 kilometresinin ÅžÄ±rnak'ta yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini verdi.