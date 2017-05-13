Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliyeler

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'de başkent Şam'da Beşşar Esed rejiminin askeri kuşatmasındaki Berze ve Tişrin'den ayrılmak zorunda kalan sivil ve muhaliflerinden oluşan bin 266 kişi, Türkiye sınırındaki İdlib iline ulaştı.
İdlib’teki AA muhabirlerinden edinilen bilgilere göre, Esed rejimi ve askeri muhalefet arasında varılan uzlaşma gereği muhaliflerin kontrolündeki Berze Mahallesi ve Tişrin semtinden aralarında 350 çocuk ve 300 kadının bulunduğu bin 266 kişiyi taşıyan 30 otobüslük ikinci konvoy İdlib'e vardı.
İdlib'e giriş yapanların bir kısmı il merkezinde yer alan geçici barınma merkezi olarak kullanılan bir okula yerleştirilirken, bir kısmı da muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Maaret Masrin ilçesindeki Saed ve Mıhambil barınma merkezlerine götürüldü.
İlk tahliye konvoyunda sadece Berze Mahallesi'nden tahliye edilen 950 sivil ve askeri muhalif, 4 gün önce İdlib’e ulaşmıştı.
Gelecek haftalarda tahliyelerin devam etmesi bekleniyor.
Yaklaşık 40 bin nüfuslu Berze Mahallesi'nden toplam 8 bin sivil ve muhalifin ayrılması beklenirken, Tişrin semtinden gelecek günlerde yola çıkacak tahliye konvoyunda kaç kişinin yere alacağı henüz bilinmiyor.
Berze ve Tişrin, 4 yılı aşkın süredir rejim güçleri ve destekçisi yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinin nefes borusu niteliğindeydi.
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Suriye'de Şam'ın doğusunda, rejim kuşatmasındaki Berze ve Tişrin'den sivil ve askeri muhaliflerden oluşan bin 266 kişiyi taşıyan ikinci tahliye konvoyu İdlib'e ulaştı
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