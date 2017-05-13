Nuceyfi'den PKK'yı bölgeden çıkaranlara destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame En-Nuceyfi, ülkesinin PKK'yı Irak'tan çıkarma çabalarını desteklediğini belirterek, Türkiye'nin de Irak'ın toprak bütünlüğü ile demokrasisini korumak istediğini ifade etti.
Nuceyfi, yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar'daki varlığına ilişkin "PKK'yı Irak'tan çıkartmak için tüm tarafların sarf ettiği çabayı destekliyoruz." dedi.
PKK'nın Irak'tan çıkartılması için Türkiye, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve uluslararası koalisyon arasında iş birliği yapılmasını ümit ettiğini belirten Nuceyfi, "Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğü ile demokrasisini korumak isteyen dost ve komşu bir devlet. Türkiye'nin sadece Musul'da değil terörden zarar görmüş Irak'ın tüm kentlerinde önemli roller üstlenmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.
Nuceyfi ayrıca, Irak'ta mezhepçi politikalarıyla bilinen "tartışmalı Şii milis gücü" Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlilhak örgütü lideri Kays el-Hazeli'nin "Bölgedeki Şii güçler Şii Bedri oluşturacak, Şii Hilali değil" şeklindeki açıklamasını ise "sorumsuzca" şeklinde nitelendirdi.
"Irak dış güçlerin ajandasına boyun eğmeyecek" diyen Nuceyfi, şunları söyledi:
"Bu ülke Iraklı kimliğinde kalacaktır ve bu projenin bölgenin kimliği ve inancını hedef alan kendi akidesini yayma girişimi bizim tarafımızdan kabul edilemez. Bunun karşısında duracağız."
Kays el-Hazeli'nin liderliğini yaptığı Asaib Ehlilhak grubu İran'a yakınlığıyla biliniyor.
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Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, "PKK'yı Irak'tan çıkartmak için tüm tarafların sarf ettiği çabayı destekliyoruz" açıklaması yaptı
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