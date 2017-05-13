Kırımlıların zorunlu göçüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırım yarımadasının Rusya tarafından işgal edilmesi ardından Ukrayna’nın ana kısmında faaliyet göstermeye devam eden Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı, Rus yönetimin işgal ettiği Kırım’daki sakinlerini yarımadanın dışına göç etmeye zorlaması ile ilgili soruşturma başlattı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcısı Gündüz Mamedov, söz konusu soruşturmanın Ukrayna Ceza Kanunu’nun 438. Maddesi (sivil nüfus kötü muamele, sivil nüfusu sınır dışı etme, işgal edilen bölgede ulusal değerleri talan etme ve uluslararası anlaşmalarca öngörülen savaş gelenekleri ve kurallarını ihlal etme) gereğince açıldığını bildirdi.
Gündüz Mamedov, “Yarımadadaki demografik durum ile ilgili Ukrayna Ceza Kanunu’nun 438. Maddesine göre mahkeme öncesi soruşturma listesine dahil ettik. Vatandaşlarımızın kimliğini kaybetmemesi için göç etmek zorunda kaldığı düşünülemez şartlar oluşturuluyor. İnsanlar belirli çerçeveler içine sokuluyor: ya Rusya Federasyonu vatandaşlığını kabul ediyorsunuz ya da Kırım’da kalıyorsun ama tüm sosyal ve diğer haklarından mahrum oluyor ve insan Kırım’ı terk etmek zorunda kalıyor” diye kaydetti.
Daha önce Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya’nın işgal ettiği Kırım’daki yerli nüfusu yarımadanın dışına ittiğini ve etnik yapıyı değiştirmek için kendi vatandaşlarını yarımadaya yerleştirdiğini belirtmişti.
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Rus yönetimin işgal ettiği Kırım’daki sakinlerini yarımadanın dışına göç etmeye zorlaması ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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