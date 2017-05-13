Asker annelerine en gÃ¼zel hediye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Denizli'de Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda vatani gÃ¶revini yapan 10 asker, Anneler GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸi kapsamÄ±nda sÃ¼rpriz bir buluÅŸmayla anneleri ile bir araya geldi.
Merkezefendi Belediyesinin Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile dÃ¼zenlediÄŸi organizasyonda, vatani gÃ¶revlerini yaparken gÃ¶revlerinde Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± gÃ¶steren ve aileleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸme imkanÄ± bulamayan 10 asker, huzurevinde kalan yaÅŸlÄ±larla buluÅŸma gerekÃ§esiyle gittikleri otelde sÃ¼rpriz ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Ellerinde Ã§iÃ§eklerle iÃ§eri giren askerler, anneleri ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca Ã¶nce ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k, ardÄ±ndan sevinÃ§ yaÅŸadÄ±. Vatani gÃ¶revlerini yapan askerler, unutamayacaklarÄ± bir askerlik hatÄ±rasÄ±na sahip olurken asker anneleri de oÄŸullarÄ± ile buluÅŸarak en gÃ¼zel Anneler GÃ¼nÃ¼ hediyesini aldÄ±.
Merkezefendi Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammet SubaÅŸÄ±oÄŸlu, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, misafirleri Denizlililer olarak aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, organizasyonda herkesin duygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ bu yÄ±l farklÄ± kutlamak istediklerini dile getiren SubaÅŸÄ±oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda eÄŸitimler konusunda, atÄ±ÅŸlar konusunda, spor konusunda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olanlarÄ± seÃ§elim, onlarÄ±n annelerini, babalarÄ±nÄ± davet edilim istedik. SaÄŸolsunlar Ä°stanbul'dan, Ä°zmir'den, Antalya'dan, Adana'dan, Kocaeli'den ve Tokat'tan askerlerimizin anneleri ve babalarÄ± geldiler. Hatta Tokat'tan askerimizin eÅŸi ve 7 aylÄ±k kÄ±zÄ± Ã–ykÃ¼naz da geldi. Hakikaten Ã§ok duygulu anlar yaÅŸandÄ±. Askerlerimize haber verilmemiÅŸti. Kendilerine sÃ¼rpriz yaptÄ±k. SevinÃ§ gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na ÅŸahit olmak, kavuÅŸmalarÄ±na ÅŸahit olmak bizleri de duygulandÄ±rdÄ±."
Denizli Ä°l Jandarma KomutanÄ± KÄ±demli Albay Cengiz YÄ±ldÄ±z da Merkezefendi Belediyesine organizasyon dolayÄ±sÄ±yla teÅŸekkÃ¼r ederek, "Askerlerimizin moral ve motivasyonunu artÄ±rmak, evlatlarÄ±nÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± yeri gÃ¶rme fÄ±rsatÄ± olmayan ailelerin, buraya getirilerek bu buluÅŸmanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlandÄ±. Duygusal anlar yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± bekliyorduk ancak bu kadar gÃ¼zel, hoÅŸ ve duygusal olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etmiyorduk." dedi.
Organizasyonda ailelerin "Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na bir ÅŸey mi geldi" diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden kendilerine gÃ¼vendiÄŸini, erlere de bu etkinliÄŸi hissettirmeme konusunda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± kaydeden YÄ±ldÄ±z, "Askerlerimiz iÃ§eri girince karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sÃ¼rpriz, onlar iÃ§in hayatlarÄ± boyunca unutamayacaklarÄ± bir anÄ± oldu. Askerlik anÄ±larÄ± unutulmaz ama bu anÄ±nÄ±n Ã§ok daha Ã¶nemli bir yeri olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.
Tokat'tan eÅŸi ve Ã§ocuÄŸu ile annesi gelen Furkan YiÄŸit, "BÃ¶yle bir ÅŸeyi beklemiyordum. Annem, eÅŸim ve Ã§ocuÄŸum geldi. Ã‡ocuÄŸumu Ã§ok Ã¶zlemiÅŸtim beÅŸ aydÄ±r gÃ¶rmÃ¼yordum." dedi.
Samet AkyÃ¼z ise "YaÅŸlÄ±lara Ã§iÃ§ek vermek iÃ§in geldik, kendi annelerimizi gÃ¶rÃ¼nce daha Ã§ok sevindik, gÃ¼zel bir duygu." derken, annesi TÃ¼lay AkyÃ¼z de duygularÄ±nÄ± "Ã‡ok mutlu oldum, bir ÅŸey diyemiyorum heyecandan. Ã‡ok duygulandÄ±m." sÃ¶zleri ile dile getirdi.
Annesi Mukadder Gezer'e sarÄ±lan Murat Gezer ise "Ben hala ÅŸokun iÃ§indeyim. Bizim iÃ§in daha anlamlÄ± bir hediye olamazdÄ±, emeÄŸi geÃ§en herkese Ã§ok ama teÅŸekkÃ¼r ederim." dedi.
Edirne merkezli FETÃ–/PDY'nin TÃ¼rki SilahlarÄ± Kuvvetleri'nde gÃ¶revli astsubaylarÄ±n 'mahrem' yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 14 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 50 astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Denizli'de vatani gÃ¶revlerini yerine getiren 10 askerin annesi, Merkezefendi Belediyesi ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n organizasyonuyla Ã§ocuklarÄ±na Anneler GÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizi yaptÄ±
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