16:01, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Pakistan'da işçilere silahlı saldırı, 10 ölü





Pakistan'da işçilere yapılan silahlı saldırıda 10 işçi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan'ın güneybatısında yol yapım projesinde çalışan işçilere yönelik silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Emniyet Yetkilisi Abdül Selam, Belucistan eyaletinde Çin'in verdiği mali destekle yeni tamamlanan limanda yol yapım projesinde çalışan işçilere silahlı kişilerce ateş açıldığını ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Belucistan'da dün Senato Başkan Yardımcısı Abdul Gaffar Haydari'nin aracının bulunduğu konvoya düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırısında 25 kişi hayatını kaybetmişti. İşçilere yönelik saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İlgili Konular pakistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.