16:17, 13 MayÄ±s 2017 Cumartesi

50 astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





Edirne merkezli FETÃ–/PDY'nin TÃ¼rki SilahlarÄ± Kuvvetleri'nde gÃ¶revli astsubaylarÄ±n 'mahrem' yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 14 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 50 astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n FETÃ–/PDY'nin TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde gÃ¶revli astsubaylarÄ±n 'mahrem' yapÄ±lanmasÄ± yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 50 astsubay hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±. KararÄ±n ardÄ±ndan Edirne Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri aralarÄ±nda Van, Hakkari, ÅžÄ±rnak, Gaziantep, Hatay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyonlar dÃ¼zenleyerek 50 astsubayÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin soruÅŸturmalarÄ± getirildikleri Edirne Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde sÃ¼rÃ¼yor.

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